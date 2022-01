100 Millionen für den Ausbau der S-Bahn in der Region Stuttgart

Das Angebot der S-Bahn in der Region Stuttgart soll weiter ausgebaut und verbessert werden. Der Verband Region Stuttgart hat jetzt weitere Details bekannt gegeben. Unter anderem soll die S1 künftig von Plochingen bis nach Nürtingen fahren. Dafür sind Anpassungen an den Bahnsteigen in Wendlingen, Oberboihingen und Nürtingen notwendig, erklärt der Verband. Ab September soll die S62 von Weil der Stadt nach Zuffenhausen fahren. Damit diese Linie bis Feuerbach verlängert werden kann, muss dort ein neuer Bahnsteig gebaut werden. Bei den Bauarbeiten soll auch die Barrierefreiheit an den Gleisen verbessert werden. Insgesamt werden für acht Bauprojekte 100 Millionen Euro investiert.