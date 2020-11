Es hat einen Rechtsstreit zur Klärung gebraucht, aber nun ist klar: Ein Auktionshaus in Kirchheim/Teck im Kreis Esslingen darf zahlreiche Orden und Staatsgeschenke aus dem Nachlass Erich Honeckers versteigern. Der Kirchheimer Auktionator Andreas Thies teilte auf seiner Internetseite mit, dass die Versteigerung für Anfang Dezember geplant sei. Die Auktion war bei einem ersten Anlauf im Sommer von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben per einstweiliger Verfügung gestoppt worden. Es sei damals nicht auszuschließen gewesen, dass es sich bei den Gegenständen um ehemals volkseigenes Vermögen handele, so ein Sprecher der Bundesanstalt. Nun sei der Antrag zurückgenommen worden. Damit seien die rund 100 Orden und Staatsgeschenke des ehemaligen Staatsratschef der DDR, Erich Honecker, frei von fremden Rechtsansprüchen, so Auktionator Thies.