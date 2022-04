Angeblich Mord im Darknet beauftragt: 63-Jähriger festgenommen

Ein Mann aus Stuttgart soll einen Mord im Darknet in Auftrag gegeben haben. Der 63-Jährige wollte laut Ermittlern einen Verwandten töten lassen.

Ein Mann aus Stuttgart soll im Darknet einen Mord an einem Verwandten in Auftrag gegeben haben. Der 63-Jährige wurde am Dienstag an seinem Arbeitsplatz im bayerischen Uffenheim festgenommen, teilte das Polizeipräsidium Stuttgart mit.

Immer wieder gibt es Berichte über Menschen, die über das Darknet jemanden töten lassen wollten. imago images Thomas Imo/photothek.net

Der Verdächtige soll an diesem Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden, der dann entscheiden soll, ob der Verdächtige in Untersuchungshaft muss. Nach einem ersten Hinweis des Bundeskriminalamts im März habe es weitere umfangreiche Ermittlungen gegeben, heißt es weiter. Ähnliche Vorwürfe gab es im vergangenen Jahr bei einem Fall in Sachsen.

Was ist das Darknet? Das sogenannte Darknet ist nach Angaben des Bundeskriminalamtes (BKA) nicht über Suchmaschinen und Browser erreichbar. Der Zugang zu diesem Bereich des Internets erfordert demnach spezielle Tools - beispielsweise den Tor-Browser. Das Darknet ist laut BKA auf die maximal mögliche Anonymität der Teilnehmenden ausgelegt. Nutzerinnen und Nutzer verwenden ausschließlich Pseudonyme (Nicknames). Die Klarnamen werden nicht ausgetauscht, so dass die Anonymität gewahrt wird. Wesentliche Bestandteile des Darknets sind laut BKA Marktplätze - sogenannte "Black Markets". Sie dienen dem Handel mit fast ausschließlich illegalen Gütern, zum Beispiel Drogen oder Waffen. Außerdem gibt es neben den illegalen Marktplätze auch Foren, die beispielsweise Pädosexuelle zum Tausch kinderpornografischer Dateien nutzen.

Behörden entdeckten in RP verdächtige Darknet-Geschäfte

Wegen illegaler Geschäfte im Darknet sind in Rheinland-Pfalz alle acht Angeklagten zu Haftstrafen verurteilt worden. Die Anklage ging anschließend allerdings in Revision, sodass der Cyberbunker für kriminelle Geschäfte im Darknet die Justiz also weiter beschäftigen wird.



Der SWR zeigt am Beispiel des Trierer Prozess in einem Film ausführliche Hintergründe zum Thema Darknet.