Aufstand im Stuttgarter Leonhardsviertel – verdrängt Luxussanierung die Anwohner?

"Das Beste im Leonhardsviertel ist schon da.“ Mit diesen Worten haben Bewohner der Stuttgarter Leonhardsvorstadt eine online-Petition gestartet. Sie befürchten große Veränderungen.

Grund für diese Befürchtungen bietet ein Bebauungsplan für die Leonhardsvorstadt, der bis zum Sommer vom Stuttgarter Gemeinderat abgesegnet werden soll. Er sieht, nach den Worten von Baubürgermeister Peter Pätzold (Grüne), die Erweiterung der Innenstadt vor. Die Bürger und Bürgerinnen im Leonhardsviertel befürchten die Gentrifizierung ihres Viertels und haben dagegen eine Online-Petition gestartet.

Vom "Schmuddeleck" zur Vorzeige-Vorstadt ?

Geschätzt 800 Menschen arbeiten und wohnen in der Leonhardsvorstadt. Es sind Handwerker, Künstler, Gewerbetreibende. Gastronomie, Gewerbe und Prostitution existieren Tür an Tür. Der Pfarrer der evangelischen Leonhardskirche, Christoph Doll, nennt es eines der buntesten Viertel der Stadt, das Viertel "der Paradiesvögel“. Dazu gehören aber auch Menschen am Rande der Gesellschaft, die hier ein soziales Netz gefunden haben. In der öffentlichen Wahrnehmung wird das Quartier jedoch vor allem geprägt durch das Rotlichtviertel am Abend.

Im Stuttgarter Rotlichmillieu des Leonhardsviertels wehren sich Bordellbesitzer gegen Maßnahmen der Stadt, ihre Betriebe zu schließen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christoph Schmidt

Regelung aus dem Jahre 1985 regelt Vergnügungsstätten im Leonhardsviertel

Mehrere Laufhäuser gibt es in Stuttgarts Rotlicht-Viertel. Für sie gilt bis heute eine Regelung aus dem Jahre 1985. Danach war das Betreiben von Bordellen nur im Citybereich, wie zum Beispiel der Eberhardstraße oder Königstraße, zulässig. Für das Leonhardsviertel wurde eine Ausnahmegenehmigung erlassen. Diese wurde auch von Änderungen in den Jahren 2003 und 2016 nicht berührt. Das soll sich mit dem neuen Bebauungsplan ändern. Er sieht den Ausschluss von Vergnügungsstätten, Bordellen sowie bordellartigen Betrieben und Wettbüros vor.

Aus für Hilfsprogramme für Frauen in der Prostitution ?

Die Stadtverwaltung lässt keinen Zweifel daran, dass nicht nur die Bordelle aus dem Viertel weichen sollen. Wenn die Laufhäuser geschlossen werden, dann wäre das auch wohl das Ende von Sozialprojekten wie das "Café La Strada" oder "Café Strichpunkt". Die Kooperationsprojekte verschiedener Träger, darunter das Gesundheitsamt der Stadt Stuttgart und der Caritasverband Stuttgart, betreiben gemeinsam seit 2009 die Anlauf- und Beratungsstellen. Für Frauen in der Prostitution würden diese Anlaufstellen in direkter Nähe wegfallen. Eine fatale Entscheidung findet Pfarrer Christoph Doll.

"Es wird Prostitution weiter geben - leider - und für mich ist es sinnvoll , es dann dort zu belassen, wo es auch Auffangeinrichtungen gibt für Menschen, die in der Prostitution arbeiten."

Die Leonhardskirche im Stuttgarter Leonhardsviertel dpa Bildfunk picture alliance Bernd Weißbroddpa Bernd Weissbrod

Er habe große Probleme mit Prostitution, so Doll. Er findet es menschenunwürdig Sex als Warenleistung einzukaufen. "Ich fürchte aber mit dieser ethischen Grundeinstellung kann man keine Großstadt in praxi regieren". Daher plädiert er dafür, die Arbeitsstätten der Prostituierten und ihre Anlaufstellen beizubehalten und den Druck auf sie nicht weiter zu erhöhen. "Die hingen dann im luftleeren Raum und könnten sich auch nicht so ohne weiteres an anderer Stelle eine Immobilie finden, wo sie unterkämen", so der Pfarrer, der seine Rolle als Anwalt der Ärmeren und sozial Schwachen im Viertel sieht.

Bewohner haben keine Probleme mit der Prostitution im Viertel

Noch deutlicher werden andere Bewohner im Viertel, wenn es um die Prostitution geht. „Wir haben nie einen Türsteher gebraucht“, sagt Christina Beutler, eine der Wirtinnen der "Weinstube Fröhlich" mit Blick auf ihre Rotlicht-Nachbarschaft. Seit 1988 betreibt sie das Lokal. Nachteile durch die Laufhäuser in direkter Nähe hat sie nie gehabt. Im Gegenteil. Die Menschen kommen in das Viertel, weil es genau diese Atmosphäre ist, dieser besondere „Kitzel“, sagt sie.

“Es wäre furchtbar, wenn dieses Viertel ein Schicki-Micki-Viertel würde."

Neues Leonhardsviertel - Wunschobjekt für Investoren?

"Die neue Leonhardsvorstadt - Was soll das sein? Das klingt nach Gentrifizierung und sonst nichts,“ sagt Heinrich-Hermann Huth( SPD). Er ist Bezirksbeirat in Stuttgart-Mitte. Huth kritisiert das Vorgehen der Stadtverwaltung und hat die Petition mitorganisiert. Wie er befürchten viele Anwohner, dass mit der Schließung der Bordelle, das Viertel zu einem Wunschobjekt für Investoren wird und die Anwohner über steigende Mieten verdrängt würden. Das Hauptthema sei nicht die Prostitution im Viertel, sondern die Gentrifizierung, sagt der Bezirksbeirat. Man habe Angst, dass man im Zuge des Vorgehens der Stadt gegen die Prostitution zum "Kollateralschaden" werde und "das Viertel womöglich zu einem neuen Dorotheenquartier" werde. Das Dorotheenquartier steht für Luxus-Wohnen und Einkaufs-Quartier in der Stuttgarter Innenstadt.

Peter Pätzold (Grüne), Baubürgermeister in Stuttgart SWR

“Sprecht mit uns“ – online-Petition fordert Dialog mit den Bewohnern der Leonhardsvorstadt

Mit ihrem offenen Brief an OB Frank Nopper (CDU), Baubürgermeister Peter Pätzold (Grüne) und den Stuttgarter Gemeinderat fordern die Initiatoren, dass mit den Menschen im Viertel über die bevorstehenden Veränderungen gesprochen wird und ein Prozess wiederaufgenommen wird, der im Sommer 2020 begonnen wurde. Im Rahmen der Neugestaltung des Züblin-Areals als Teil der Internationalen Bau-Ausstellung IBA27, gab es ein groß angelegtes Beteiligungsprojekt. Finanziert vom Stadtplanungsamt wurden hier gemeinsam mit den Anwohnern Planspiele für die Gestaltung dieses großen Bauvorhabens durchgeführt. Die Macher der Studie attestierten den Menschen im Viertel danach, dass sie die richtigen Partner für diesen Prozess des Wandels seien. Auch darauf geht die Petition ein und fordert den erneuten Dialog.

Stadt will keine Prostitution mehr in der Leonhardtsvorstadt

Baubürgermeister Peter Pätzold (Grüne) lässt keinen Zweifel daran, dass das Leonhardsviertel sich Stück für Stück verändern soll. Dass alles aber mit einem "starken sozialen Charakter dafür, dass es eben nicht für die Investoren da ist oder um Rendite zu machen, sondern um das Quartier für die Stadt weiter zu entwickeln. Mit hoher Qualität mit Wohnungen dazwischen und mit Läden, mit Institutionen, die sich dort ansiedeln können". Für die Prostitution sieht der Baubürgermeister keinen Platz mehr im Leonhardsviertel. Er nennt es "Sozialromantik" was manche Anwohner mit der Prostitution im Viertel verbinden.

“Wir wollen das in diesem Altstadtquartier nicht mehr haben.“

Angesprochen auf die Sorgen und Ängste der Bewohner räumte Pätzold gegenüber dem SWR ein, dass man gerade überlege, wie man die Pläne der Stadt noch einmal nach außen tragen könne.