Der Ludwigsburger Sonderweg bei der Abfalltrennung steht vor dem Aus. Statt bislang nach dem sogenannten Flach- und Rund-Prinzip zu trennen, soll ab nächstem Jahr ein System ähnlich wie in anderen Kreisen eingeführt werden. Dafür hat sich der Aufsichtsrat der Abfallverwertungsgesellschaft des Landkreises Ludwigsburg am Donnerstag einstimmig ausgesprochen. Ziel sei es, vor allem die Recyclingquote zu erhöhen und Kosten zu sparen. Bislang werden Papier, Styropor und Kunststofffolien in einer Flach-Tonne abgeholt, Glas, Konservendosen und Kunststoffbecher in der Rund-Tonne. Die endgültige Entscheidung fällt im Kreistag Mitte April.