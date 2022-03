Sondersitzung zu S21: Bahn informiert Aufsichtsrat über Mehrkosten

per Mail teilen

Die Deutsche Bahn soll am Freitagnachmittag ihren Aufsichtsrat in einer nicht öffentlichen Sondersitzung über die genauen Mehrkosten beim Großbauprojekt Stuttgart 21 informieren.

Das umstrittene Milliardenprojekt der Deutschen Bahn Stuttgart 21 wird wahrscheinlich noch teurer. Die erneute Kostensteigerung ist Thema einer Sondersitzung des Aufsichtsrats der Deutschen Bahn in Berlin. Dem Gremium liegt ein entsprechender Prüfbericht des Beratungsunternehmens PwC und der Ingenieur-Gruppe Emch+Berger liegt vor. Darin geht es anscheinend um eine weitere Steigerung der Gesamtkosten für den neuen Stuttgarter Tiefbahnhof und den Anschluss an die Neubaustrecke nach Ulm. Medienberichten zufolge soll der Finanzierungsrahmen von derzeit 8,2 Milliarden auf 9,59 Milliarden Euro erhöht werden.

Fertig betonierte Kelchstützen im Stuttgarter Hauptbahnhof: Das umstrittene Großbauprojekt Stuttgart 21 der Deutschen Bahn ist noch immer nicht fertig und könnte noch teurer werden. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Gegnerinnen und Gegner des Großbauprojekts hatten bereits im Dezember 2015 Kosten von mehr als neun Milliarden Euro vorhergesagt. Das Beratungs-Büro Vieregg-Rössler legte damals im Auftrag des Aktionsbündnisses gegen Stuttgart 21 ein neues Gutachten vor. Darin hieß es, dass allein die Tieferlegung des Stuttgarter Hauptbahnhofs 9,8 Milliarden Euro kosten würde - wegen nicht einkalkulierter Kosten für Grundwassermanagement und Brandschutz. Die Bahn dementierte damals.

In der Sondersitzung des Aufsichtsrats am Freitagnachmittag soll es auch darum gehen, ob die Inbetriebnahme Ende 2025 zu halten ist. Eine Verschiebung auf 2026 könnte weitere Kosten nach sich ziehen. Die Fortführung von S21 sei aber gegenüber "einem Ausstiegsszenario weiterhin vorteilhaft", heißt es in den Beschlussvorlagen, die mehreren Medien vorliegen sollen. Daher spreche sich der Vorstand dafür aus.

Noch unklar: Wer übernimmt die Mehrkosten für S21?

Wenn zu den bisher geplanten 8,2 Milliarden tatsächlich noch weitere Kosten hinzukommen, ist unklar, wer dafür aufkommt. Aus Sicht der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) darf die Deutsche Bahn nicht allein auf den milliardenschweren Mehrkosten sitzen bleiben. "Das können wir nicht akzeptieren, weil damit eine zusätzliche Belastung für die Beschäftigten zu erwarten wäre", sagte der EVG-Vorsitzende Klaus-Dieter Hommel der Deutschen Presse-Agentur. "Die Bahn kann das nicht alleine tragen. Inwieweit sich auch der Bund und das Land an den Mehrkosten beteiligen, muss verhandelt werden."

Der Bahnbeauftragte der Bundesregierung, Michael Theurer (FDP) hatte jüngst betont, die Verantwortung für die Mehrkosten lägen aus Sicht des Bundesverkehrsministeriums bei der Deutschen Bahn. Stuttgart 21 sei demnach ein eigenwirtschaftliches Projekt des bundeseigenen Konzerns. Ähnlich hatte sich auch der Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) geäußert.