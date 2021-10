Aufschub im Streit um neue Flugroute am Stuttgarter Flughafen

per Mail teilen

Im Streit um eine neue Abflugroute vom Stuttgarter Flughafen haben sich die Teilnehmer einer Videoschalte auf einen Aufschub der Entscheidung geeinigt.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Verkehrsminister Winfried Hermann (beide Grüne) wollten in dem Streit vermitteln und luden deshalb am Mittwochabend Vetreter von Kommunen und Bürgerinitiaven zu einer Videokonferenz ein. Im Kern geht es um neun Kommunen, darunter Nürtingen, Wolfschlugen und Neckartenzlingen (alle Kreis Esslingen), die durch die geplante neue Abflugroute Richtung Süden mehr Fluglärm abbekommen würden. Sie sind deshalb gegen eine Genehmigung der Route. Auch viele Bürger unterstützen den Kampf gegen das Projekt. Die Bürgerinitiative "Vereint gegen Fluglärm" hat bereits mehr als 9.000 Unterschriften in einer Online-Petition gesammelt.

Entscheidung auf 2022 vertagt

In der Schalte haben sich die Beteiligten darauf verständigt, dass die Fluglärmkommission nicht, wie ursprünglich geplant, am 2. November über ihre Empfehlung für oder gegen die neue Route entscheiden, sondern zunächst noch offene Fragen beantworten soll. Das sagte eine Regierungssprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Eine Entscheidung der Fluglärmkommission soll es demnach erst im neuen Jahr geben.

Die Kommunen wünschen sich außerdem ein Gutachten zur gesamten Lärmbelastung durch Flug-, Auto- und Bahnverkehr. Man einigte sich bei der Konferenz darauf, dass eine Expertengruppe nun zügig klären soll, ob ein solches Gutachten überhaupt erstellt werden kann. Das Land hat der Sprecherin zufolge angeboten, ein Drittel der dafür anfallenden Kosten zu übernehmen.

Probebetrieb mit nur zwei Abflügen pro Stunde vorgeschlagen

Der Vorsitzende der Fluglärmkommission Stuttgart, der Oberbürgermeister von Ostfildern, Christof Bolay (SPD), wiederholte bei dem Krisengipfel seinen Vorschlag, die neue Abflugroute erst einmal ein Jahr lang zu testen. Dieser Vorschlag wurde aufgegriffen. Sollte sich die Fluglärmkommission im neuen Jahr darauf einigen, die neue Abflugstrecke zu empfehlen, soll sie mindestens ein Jahr lang mit nur zwei Flügen pro Stunde getestet werden. Während des Tests sollen die Messwerte erhoben und dann mit den Modellrechnungen abgeglichen werden.