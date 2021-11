per Mail teilen

Die Bombennächte in Stuttgart sind mehr als 75 Jahre her – doch immer wieder drängt sich die Erinnerung auf, wenn Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden werden. Nun ist es wieder soweit – im Zentrum des Stuttgarter Stadtteils Zuffenhausen wurde bei Bauarbeiten mitten in einem Wohngebiet eine Bombe entdeckt.