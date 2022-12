Fahrerin knallt in Stuttgart-Weilimdorf gegen geparkte Autoreihe

per Mail teilen

Noch weiß die Polizei nicht, warum die Fahrerin von der Fahrbahn abkam. Am Freitagabend knallte sie in eine Reihe geparkter Autos. Das Resultat: Mehrere 10.000 Euro Schaden.

Am Freitagabend ist eine Autofahrerin in Stuttgart-Weilimdorf gegen eine Reihe geparkter Autos geknallt. Durch den Aufprall wurde das Auto gegen das die Frau gefahren war, auf das davorstehen geschoben, das wiederum auf das Davorstehende knallte. Die Frau wurde nur leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Rund 50.000 Euro Schaden in Weilimdorf

Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 50.000 Euro. Das Fahrzeug der Frau wurde bei dem Unfall am stärksten beschädigt und abgeschleppt. Wieso die Fahrerin von der Fahrbahn abkam, ist noch nicht bekannt.