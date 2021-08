Aus für kostenlose Corona-Tests ab 11. Oktober: Das hat die Bund-Länder-Kommission in Berlin beschlossen. Wie soll es nun mit Geimpften und Ungeimpften in Stuttgart weitergehen?

Dass die Menschen, die noch nicht gegen Covid-19 geimpft sind, ihre Corona-Tests künftig selbst zahlen müssen, war absehbar. Auf der Königstraße in Stuttgart waren die Meinungen allerdings schon vor der Entscheidung in Berlin geteilt. "Das ist Schikane", schimpfte eine Frau. "Das wär richtig" entgegnete ein Mann. "Alle hatten die Gelegenheit, sich impfen zu lassen." Dieser Meinung war auch eine andere Passantin. "Die Leute lassen sich nicht impfen, weil sie denken, was weiß ich, was ihnen da passiert. Und dafür wollen sie sich ständig testen lassen - für jeden Mist. Wenn sie das wollen, dann müssen sie dafür bezahlen."

Einzelhandelsverband BW ist gegen Beschränkungen für Nichtgeimpfte

Für den Test selbst bezahlen müssen: Das könnte den Menschen passieren, die ohne Impfung im Einzelhandel einkaufen wollen. Für die Händler wäre das tödlich, meint Sabine Hagmann vom Einzelhandelsverband Baden-Württemberg. "Eine Beschränkung für Nichtgeimpfte hieße, dass diese Kunden nicht zu uns kommen würden", sagte sie dem SWR und sprach davon, dass jetzt schon bis zu 40 Prozent weniger Kunden kämen und der Einzelhandel Umsatzeinbußen von bis zu 30 Prozent habe. "Das würde ganz viele Existenzen gefährden und vielleicht sogar zerstören", so Hagmann weiter.

Theaterhaus: Gute Erfahrungen mit kostenpflichtigen Tests

Die Theater in Stuttgart haben gemeinsam schon vor geraumer Zeit entschieden, dass bei ihnen die 3-G-Regel gilt. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss vor der Vorstellung getestet werden. Im Stuttgarter Theaterhaus wird aber niemand weggeschickt, der keinen Test vorweisen kann. Diese Besuchern können sich im Theaterhaus testen lassen und müssten sechs Euro dafür bezahlen, sagt Geschäftsführer Werner Schrezmeier. "Das geht ohne Schwierigkeit."