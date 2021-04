Nach der Stadt Stuttgart werden die Schulen wegen der Corona-Notbremse auch im Landkreis Ludwigsburg teilweise geschlossen bleiben. Die Schulen können selbst entscheiden, ob sie Wechselunterricht anbieten. Das Staatliche Schulamt des Landkreises Ludwigsburg hat Rektoren am Sonntag nun doch selbst überlassen, ob sie öffnen wollen oder im Fernunterricht weiter machen. Das bestätigte das Regierungspräsidium Stuttgart. Damit solle für mehr Planungssicherheit und Kontinuität gesorgt werden. Offenbar wird es im Landkreis an den Schulen unterschiedlich gehandhabt. Die Schulleitungen informierten am Nachmittag Eltern und Kinder per Mail. Der Landkreis Ludwigsburg überstieg an zwei Tagen in Folge die Inzidenz von 200.