Auch Weihnachtsmarkt "Adventszauber" abgesagt

Wegen der aktuellen Corona-Lage ist auch der Weihnachtsmarkt in Böblingen für dieses Jahr wieder abgesagt worden. In der vergangenen Woche habe man noch die Hoffnung gehabt, dass der Weihnachtsmarkt „Adventszauber“ in Böblingen stattfinden kann, heißt es von der Stadt. Jetzt wurde der Markt wegen der sehr dynamischen und sich verschärfenden Entwicklung der letzten Tage doch gestrichen. Der jüngste Bericht des Klinikverbundes Südwest aus den Kliniken der Region sei alarmierend, so Oberbürgermeister Stefan Belz (Grüne). Der Weihnachtsmarkt sollte von Mittwoch bis Sonntag stattfinden. Auch weitere Märkte, etwa in Dagersheim, Altdorf und Herrenberg wurden kurzfristig abgesagt.