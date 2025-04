Die Homepage der Stadt Stuttgart und die digitale Erreichbarkeit ist gestört. Der Grund dafür ist derzeit noch unbekannt. Womöglich steckt eine prorussische Hacker-Gruppe dahinter.

Die Homepage der Stadt Stuttgart und die digitalen Angebote sind seit Mittwochvormittag gestört. Ein Sprecher der Stuttgarter Stadtverwaltung bestätigte dem SWR, dass man die Website der Stadt derzeit im Internet nicht verlässlich aufrufen könne. Wegen der technischen Störung sei die Website der Stadt mittlerweile vorübergehend und vorsorglich vom Netz genommen

Stadt Stuttgart arbeitet daran, Homepage zu stabilisieren

Dadurch ist die digitale Erreichbarkeit der Stadtverwaltung massiv gestört. Auch alle weiteren Online-Dienstleistungen sind derzeit nicht oder zumindest nicht verlässlich nutzbar. Was der Grund sei, das werde derzeit geprüft. Man arbeite intensiv daran, die Systeme wieder zuverlässig zum Laufen zu bringen.

Wegen technischer Probleme sind einige städtische Webseiten aktuell nicht durchgehend erreichbar. Dies betrifft insbesondere stuttgart.de. Die Stadtverwaltung arbeitet intensiv daran, die ständige Erreichbarkeit dieser Seiten wieder herzustellen.

Prorussische Hackerangriffe auf andere Städte

Auch andere Städte in Deutschland haben an diesem Mittwoch Störungen ihrer IT. Die Homepage der Stadt Dresden ist derzeit abgeschaltet . Dabei handelt es sich wohl um eine sogenannte "D-Dos-Attacke": Die betroffenen Server werden dabei mit Anfragen und Datenverkehr so überschwemmt, dass sie nicht mehr zuverlässig funktionieren.

Auch in den vergangenen Tagen hatte es Angriffe auf Websites von Städten gegeben - etwa auf die Homepage der Stadt Nürnberg oder auch auf die Stadt Berlin . Hintergrund sollen laut Medien wie dem IT-Portal Golem.de prorussische Hacker gewesen sein. Ob ein Zusammenhang mit den heutigen Ausfällen in Stuttgart bestehe, könne man bisher nicht sagen, heißt es weiter von der Stadtverwaltung Stuttgart.