Frau und Kind an Schule in Esslingen mit Messer verletzt - Tatverdächtiger gefasst

Bei einer Messerattacke in einer Esslinger Schule sind am Freitagmorgen eine Frau und ein Kind schwer verletzt worden. Am Abend meldete die Polizei einen Fahndungserfolg.

Nach dem Messerangriff auf eine Betreuerin und ein Kind am Freitagmorgen an einer Schule in Esslingen konnte die Polizei am Abend in Stuttgart einen 24-Jährigen vorläufig festnehmen. Es handle sich bei dem Mann mit hoher Wahrscheinlichkeit um den "mutmaßlichen Tatverdächtigen", so die Beamten.

Verdächtiger wurde widerstandslos festgenommen

Der mutmaßliche Täter aus Esslingen habe in Stuttgart einen Passanten angesprochen und diesen gebeten, die Polizei zu rufen, weil er laut eigener Aussage für den Messerangriff verantwortlich sei. Der Verdächtige wurde widerstandslos festgenommen. Zum Tatmotiv gab es zunächst weiterhin keine Erkenntnisse, so die Polizei.

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) dankte noch am Abend den Einsatzkräften für ihre professionelle Arbeit. Seine Gedanken seien bei den Verletzten und bei den Kindern und Betreuern, die die Tat miterleben mussten.

So berichtete der SWR vor dem Fahndungserfolg der Polizei:

Ablauf des Messerangriffes in Esslingen

Laut Polizei war der mutmaßliche Täter von einer Mitarbeiterin angesprochen worden, als er die Schule betrat. Darauf habe er aber nicht reagiert, sondern sei ins Untergeschoss gelaufen und habe dort das Mädchen und die Betreuerin mit einem Küchenmesser angegriffen und dabei schwer verletzt.

Bei der Suche rund um die Schule fanden die Beamtinnen und Beamten auch ein Messer, wie ein Polizeisprecher bestätigte. Es sei allerdings nicht sicher, ob es sich dabei auch um die Tatwaffe handele.

Attacke an der Katharinenschule

Am Morgen gegen 8 Uhr waren der Polizei zwei verletzte Personen an der Katharinenschule in Esslingen gemeldet worden. Nach Angaben der Ermittelnden handelt es sich dabei um ein siebenjähriges Mädchen und ihre 61-jährige Betreuerin. Sie haben laut Polizei Schnittverletzungen erlitten.

Am Freitagabend berichtete SWR-Reporterin Bernice Tshimanga über die Lage vor Ort:

Laut einem Polizeisprecher fand an der Grundschule eine Ferienkinderbetreuung mit rund 20 Kindern statt. Die Kinder, die sich zur Tatzeit schon in der Schule befanden, würden psychologisch betreut. Auch das verletzte Mädchen nahm an der Veranstaltung teil.

Nach SWR-Informationen wird die Betreuung von Stadt und Stadtjugendring Esslingen angeboten. Es ist noch unklar, in welcher Beziehung die Frau und das Kind sowie der Täter zueinander stehen.

Fahndung nach Verdächtigem - Spurensicherung beendet Arbeit

Der Verdächtige flüchtete nach dem Angriff zunächst. Die Polizei hatte mit zahlreichen Beamten nach ihm gefahndet. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Die Spurensicherung der Polizei hatte ihre Arbeit an der Schule am Nachmittag beendet. Das Gelände war auch nicht mehr abgesperrt.

Personenkontrollen in Esslingen

Im Stadtgebiet Esslingen gab es unmittelbar nach der Tat unter anderem auch Personenkontrollen, da die Polizei davon ausging, dass der Verdächtige zu Fuß unterwegs war. Auch die Bundespolizei war mit der Überwachung der Bahnhöfe und der öffentlichen Verkehrsmittel in die Fahndung mit einbezogen.

Die Polizei suchte in Esslingen mit einem Großaufgebot nach dem flüchtigen Täter - auch in der Katharinenschule. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/SDMG | SDMG / Kohls

Verletzte nicht in Lebensgefahr

Die Frau und das Kind kamen laut Polizei in eine Klinik. Lebensgefahr bestehe nicht.

"Diese Tat ist schrecklich und sie ist es auch für die Schülerinnen und Schüler, welche vor Ort waren und die Ereignisse mitbekommen haben."

Die baden-württembergische Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) zeigte sich in einer Stellungnahme bestürzt über die Ereignisse in Esslingen. Sie dankte den Einsatzkräften vor Ort und wünschte den beiden Verletzten alles Gute.

Die Hintergründe der Tat sind derweil noch unklar. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Esslingen laufen weiter auf Hochtouren. Nach der Festnahme des 24-Jährigen soll am Samstag über eine mögliche Untersuchungshaft entschieden werden, heißt es abschließend von der Polizei am Freitagabend.