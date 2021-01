Viele Beschäftigte müssen ihren Mund-Nasen-Schutz oft aus eigener Tasche bezahlen - was Geringverdiener wie Reinigungskräfte oft nicht leisten könnten, kritisiert die Gewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU). Nach Einschätzung der Gewerkschaft steht einem Großteil der Reinigungskräfte nicht genügend kostenlose Atemschutzmasken zur Verfügung. Wie etwa im Kreis Göppingen. Immer wieder komme es vor, dass Reinigungsfirmen beim Arbeitsschutz knausern. Deshalb müssten Reinigungskräfte in Büros oder Krankenhäusern oft ihre Schutzmasken selbst bezahlen, also die Menschen, deren Einkommen kaum für Miete und Lebensunterhalt reicht, kritisiert die Gewerkschaft in einer Mitteilung vom Donnerstag. Ihren Angaben zufolge gibt es allein im Kreis Göppingen rund 1.100 Beschäftigte in der Gebäudereinigung.