Streit um Speiseöl eskaliert

Der aktuelle Mangel an Speiseöl hat zu Streitigkeiten in einem Supermarkt in Asperg (Kreis Ludwigsburg) geführt. Dort wollte eine fünfköpfige Familie große Mengen Speiseöl kaufen. Als die Kassiererin den Großeinkauf untersagte, schrien zwei Männer der Gruppe sie an und bedrohten die Frau. Ein Supermarktmitarbeiter folgte der Familie, um die Männer zur Rede zu stellen. Zur Verteidigung nahm er ein Nudelholz mit. Daraufhin bewaffneten sich die zwei Männer mit Ziersteinen aus einen Steinkübel. Der Supermarktmitarbeiter entschied sich für den Rückzug. Jetzt ermittelt die Polizei. Speiseöl ist momentan stark nachgefragt. Grund ist der Krieg in der Ukraine, Deutschlands wichtigster Lieferant von Sonnenblumenöl, das jetzt knapp zu werden droht.