Auf dem Verkehrsübungsplatz in Asperg im Kreis Ludwigsburg ist am Donnerstag der Spatenstich für ein zentrales Verkehrssicherheitszentrum erfolgt. Unterschiedlichste Alters- und Zielgruppen aus dem Kreis Ludwigsburg sollen hier künftig geschult werden. Dafür wird der bestehende Verkehrsübungsplatz ausgebaut und ein neues Schulungsgebäude gebaut. Auch die Geschäftsstelle der Landesverkehrswacht soll hier unterkommen. Das Projekt wird vom Polizeipräsidium Ludwigsburg und der Verkehrswacht vorangetrieben. Die sehen immer mehr Bedarf an Schulung und Information, weil der Verkehr auf den Straßen immer mehr und immer komplexer werde, etwa durch neue Fortbewegungsmittel, wie E-Auto, E-Bikes oder E-Scooter.