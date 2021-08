"Willkommen in Asperg": Im Auftrag der Bahn gestaltete der Stuttgarter Graffiti-Künstler Christoph Ganter alias "Jeroo" die Unterführung am Asperger Bahnhof kreativ und bunt. Jeroo bezieht dabei natürlich auch den Ort mit ein - die Trauben repräsentieren den Weinbau, der für die Region so wichtig ist.

SWR Sophia Volkhardt