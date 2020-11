Ein milder Winter könnte der asiatischen Tigermücke ein Überwintern auch in der Region Stuttgart ermöglichen. Das Regierungspräsidium Stuttgart empfiehlt deshalb Gartenbesitzern, jetzt alle möglichen Brutstätten gründlich zu reinigen. Die Tigermücke brüte in kleinsten Wasseransammlungen, deshalb sollten Gießkannen, Eimer, Blumentöpfe oder Wasserschalen geleert oder entfernt werden. Regentonnen könnten mit einem Mückennetz geschützt werden, so das Regierungspräsidium in einer Mitteilung vom Dienstag. In diesem Sommer konnte die Ansiedlung der asiatischen Tigermücke auch in der Region nachgewiesen werden: Etwa in Stuttgart-Möhringen, Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg) oder Kernen (Rems-Murr-Kreis). Die asiatische Tigermücke stammt ursprünglich aus Südostasien und breitet sich vor allem durch den internationalen Waren- und Personenverkehr aus.