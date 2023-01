Sanja Alic privat

Sanja Alic ist seit Juli 2022 Teil des Teams im Studio Stuttgart. Als Redaktionsassistentin unterstützt sie am Multimedialen Desk die Planung der Themen für Radio, Fernsehen und Online. Sie liebt den Redaktionsalltag. Unter Zeitdruck wird Hand in Hand daran gearbeitet, so schnell wie möglich über die aktuellen Themen in der Region Stuttgart zu berichten. Vielseitige Themen – vielseitige Menschen, es wird nie langweilig!

Vor dem SWR

Vor ihrer Zeit beim SWR hat Sanja Alic bei einer renommierten Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung als Management Referentin gearbeitet. Wegen ihrer beruflichen und privaten Vorerfahrung mit drei Kindern ist sie es gewohnt, viele Bälle in der Luft zu halten.