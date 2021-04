per Mail teilen

Kerstin Raddatz SWR Patricia Neligan

Kerstin Raddatz

Hörfunk, Fernsehen oder multimedial?

Multimedial – mit Schwerpunkt Fernsehen.

Neigschmeckt oder aus dem Ländle?

Beides. Ich bin in Stuttgart-Bad Cannstatt geboren und in der Region aufgewachsen, hier verwurzelt. Da meine Eltern Neigschmeckte sind, kann ich beides: Schwäbisch und Hochdeutsch. Je nachdem, was gebraucht wird.

Kaffee oder Tee?

Beides. Ein schöner Earl Grey morgens, da geht nicht viel drüber. Aber dann im Lauf des Tages der ein oder andere starke, kleine, schwarze Espresso. Das Leben kann so schön sein.

Buch oder CD?

Beides – und noch viel mehr. Bücher auf dem Nachttisch, Zeitung und Nachrichten auf dem Tablet, Musik auf dem Handy, CD und Vinyl zu Hause – Medien sind was Schönes, egal in welcher Form.

Sprint oder Marathon?

Keins von beidem. Mal einen Sprint hinlegen, um schnell ans Ziel zu kommen, kein Problem. Hartnäckig an einer Sache dran sein – ein Muss als Journalistin. Aber Joggen und das Drumrum genießen – das ist eigentlich mein Ding.

Berge oder Meer?

Beides. Weder die Höhenluft noch die Meeresbrise möchte ich missen. Und beides bietet ja Weitblick.

Vesper oder 5-Gänge-Menü?

Beides. Ein gutes Schwäbisches Vesper mit frischem Bauernbrot – einfach und genial. Aber so ein Menü voller Geschmacksabenteuer, da sage ich nicht nein.

Glas halbvoll oder halbleer?

je nach Stimmungslage.