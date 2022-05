Cengiz Tarhan SWR Alexander Kluge

Cengiz Tarhan

Hörfunk, Fernsehen oder multimedial?

Ich bin Hörfunk-Mensch im Herzen, habe aber schon ein wenig Fernseherfahrung gesammelt. Außerdem halten wir als Radiomenschen lange schon nicht mehr "nur" das Mikrofon hin und stellen Fragen. Mit dem Handy machen wir Fotos und Videos für die Internet-Angebote. Multimedialer Reporter passt deshalb am besten.

Neigschmeckt oder aus dem Ländle?

Aus dem Ländle. Ich bin in Backnang geboren und aufgewachsen. Danach habe ich in Stuttgart meine journalistische Ausbildung gemacht und als Reporter gearbeitet. Später habe ich in Bremen Politik studiert und danach bei Radio Bremen als Reporter und Redakteur angefangen. Das Leben im Norden an der Weser: wunderbar. Und trotzdem gilt: Heimat ist Heimat und mit dem SWR-Mikrofon durchs Ländle zu düsen, eine schöne Erfüllung.

Kaffee oder Tee?

Kaffee. Viel, mit Milch und Zucker. Und fair gehandelten Bohnen.

Buch oder CD?

Buch. Ob im Zug, auf dem Sofa oder im Urlaub. CDs brauche ich keine – Musik kam für mich immer schon aus dem Radio.

Sprint oder Marathon?

Als rasender Reporter muss man schon mal sprinten können. Das kann ich. Aber wichtiger und schöner ist ein längerer Blick aufs Leben und die Abschnitte. Statt der kurzen Sprint-Strecke schaue ich deshalb lieber auf die Marathon-Distanz.

Berge oder Meer?

Beides schön. Deshalb hier ein entschiedenes unentschieden.

Vesper oder 5-Gänge-Menü?

Lieber ist mir ein gutes und ehrliches Vesper, statt Schnick-Schnack mit mehreren Gängen.

Glas halbvoll oder halbleer?

Immer halbvoll. Bin Optimist und kann in vielem auch Gutes sehen.