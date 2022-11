Axel Graser SWR Frank Stiller

Axel Graser leitet seit 2007 das Studio Stuttgart. Die Medienwelt ändert sich immer schneller. Neben Radio und TV, spielen Online und Social Media eine stetig größere Rolle für die Berichterstattung. Eine seiner wichtigsten Aufgabe ist es deshalb, gemeinsam mit dem Team auf solche Herausforderungen richtige und kreative Antworten zu finden. Soll heißen: Wie macht man in den nächsten Jahren erfolgreichen Regionaljournalismus, der die Interessen der Menschen in der Region Stuttgart widerspiegelt? Denn das ist das Allerwichtigste.

Vor dem SWR

Axel Graser ist in Sindelfingen geboren und in Böblingen-Dagersheim aufgewachsen. Er hat während der Schulzeit und während seines Studiums der Politikwissenschaften /Kulturwissenschaften in Freiburg und Tübingen für lokale Tageszeitungen geschrieben und als Radiojournalist gearbeitet. Nach seinem Volontariat war er für den SWR u.a. als Hörfunk-Korrespondent in Südafrika und im ARD Hauptstadtstudio tätig.