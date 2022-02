Hilfe für Kinder im Ukraine-Konflikt - “Arthelps” verändert die Welt durch Kunst

Die Stuttgarter Initiative "Arthelps" engagiert sich seit zwei Jahren für Kinder und Jugendliche in der Ost-Ukraine. Wie kann "Arthelps" den Kindern dort helfen? Ein Gespräch.

Thomas Lupo hat die Initiative "Arthelps" in Stuttgart vor rund zehn Jahren mitgegründet. Eines der Projekte der gemeinnützigen GmbH ist ein kreatives Trainingscenter für Kinder in der Stadt Awdijiwka in der Ost-Ukraine.

Eine Fotomontage von "Arthelps" in Stuttgart. In der Ost-Ukraine engagiert sich die Initiative für Kinder - gegen den drohenden Krieg. Arthelps Stuttgart

SWR: Herr Lupo, Sie wollen mit Ihrem Projekt diese Krisenregion zumindest für die Kinder sicherer machen. Wo sind Sie genau in der Ost-Ukraine?

Thomas Lupo: Wir sind schon seit über zwei Jahren dort, in der Frontstadt Awdijiwka. Wir glauben, dass es wichtig ist, dass Menschen, die in schwierigen Lebenssituationen sind, den Zugang ihrer eigenen Kreativität finden und auch Ideen und Lösungen finden für ihr Problem.

Und was bieten Sie den Kindern vor Ort an?

Lupo: Wir machen Experimente, führen sie sozusagen in einen kreativen Raum hinein, wo sie sich selbst und ihre eigenen Fähigkeiten entdecken können. Dabei entstehen zum Beispiel ganz tolle Designs, die wir dann in Produkte umwandeln. Zum Beispiel haben wir mitbekommen, dass sie keine Kissen haben oder dass sie nachts schlecht schlafen. Da wird jede Nacht gebombt - schon seit zwei Jahren, nicht erst jetzt. Und da haben wir mit denen die tollsten Kissen entwickelt, die sie selbst genäht und mit Textilfarben bestempelt haben, auch Monsterfiguren, die Kissen sind.

Welches Gefühl wollen Sie dabei mit den Kindern entwickeln?

Lupo: Eigentlich wollen wir erstmal den Raum dafür öffnen, dass Kinder Kinder sein können. Es geht nicht primär darum, dass wir Produkte schaffen, sondern dass Kinder Dinge versuchen, die sie noch nie gemacht haben. Und diese Kinder wachsen in einer sehr grauen, sehr harten Welt auf. Aber egal, wo wir sind: Wir können diesen Raum öffnen, dass sie Dinge erkennen und wahrnehmen und wachsen.

...und sie vielleicht auch abgelenkt sind?

Lupo: Absolut, ja. Es gibt ja auch die Möglichkeit, durch Kunst und Kreatives Arbeiten Dinge zu verarbeiten. Wir haben ganz oft erlebt, dass Kinder ganz lange Geschichten schreiben. Einfach nur schreiben und alles rausschreiben und auch Gedichte schreiben. Da wird ganz viel verarbeitet. Und auch visuell kann man da natürlich ganz viel mit Kunst machen.

Wie schlimm ist denn die Situation vor Ort im Moment?

Lupo: Momentan ist es so, dass nicht nur nachts gebombt und geschossen wird, sondern auch den ganzen Tag. Sie spüren, dass jetzt alles schlimmer wird, sie sind sehr verunsichert und brauchen noch mehr Betreuung als vorher. Im Prinzip sind dort nur noch sehr arme Familien, die es sich nicht leisten konnten nach Kiew auszuwandern, die immer noch dort in ihren alten Häusern leben. Es ist schwierig!

Das Team von "Arthelps" ist vor Ort. Wie lange bleiben Ihre Mitarbeiter noch in diesem Krisengebiet?

Lupo: Ja, wir haben Mitarbeiter, die das Land nicht einfach so verlassen wollen, weil einfach so viele Kinder und Familien vor Ort sind. Die versuchen jetzt, Reisepässe zu organisieren. Das ist nicht so einfach zu fliehen. Man denkt immer: Ja, dann rennt man einfach weg. Aber das ist nicht so einfach: Diese Menschen waren zum Teil noch nie im Urlaub, die haben keinen Reisepass. Und unsere Mitarbeiter versuchen jetzt, das Maximale für diese Menschen möglich zu machen.