Der Umbau des Arsenalplatzes in Ludwigsburg ist fertig. Die Stadt hat den ehemaligen Parkplatz in eine grüne Oase verwandelt, um ein besseres Klima in der Innenstadt zu schaffen.

Ein Jahr lang wurde der Arsenalplatz in der Innenstadt in Ludwigsburg umgebaut, damit dort ein großer Schattenplatz für heiße Sommer entsteht. Auf der Fläche gibt es jetzt 40 neue Bäume, ein Wasserspiel, Sitzgelegenheiten und einen Boden, der Regenwasser besser aufnehmen und auch wieder verdunsten lassen kann. Mit all diesen klimaanpassenden Maßnahmen soll der Platz künftig ein kühler Aufenthaltsort für die Bürgerinnen und Besucher in Ludwigsburg sein.

Arsenalplatz: 40 Bäume statt früher Parkplatz

Die Stadt hat nach eigenen Angaben bereits seit 2013 überlegt, wie der Arsenalplatz umgestaltet werden könnte. Bis vor einem Jahr befand sich dort noch ein Parkplatz. Deshalb gab es auch Diskussionen, als die Umnutzung des Platzes im Gespräch war. Für die Autos wurde ein Ausweg gefunden: Sie können in der neuen öffentlichen Tiefgarage im Regele-Areal parken.

Die Wasserspiele auf dem Arsenalplatz Ludwigsburg sind genauso neu, wie das Kiosk in einem Holz-Container-Bau. SWR Deborah Kölz

Statt Autos gibt es auf dem Arsenalplatz nun Tischtennisplatten, Sitzgelegenheiten und Stühle, die sich die Bürgerinnen und Bürger einfach an ein Schattenplätzchen stellen können. Dazu gibt es ein Kiosk, das als Café am Platz dient, außerdem öffentliche Toiletten und einen Trinkwasserbrunnen.

Dieser Ort solle als angenehmer Aufenthalt in der Innenstadt dienen, sagt Jürgen Straß, der Projektleiter vom Fachbereich Tiefbau und Grünflächen. Denn andere offene Plätze in der Stadt, wie den historische Marktplatz oder der Rathausplatz, auf denen auch viele große Veranstaltungen stattfinden, könne man nicht so einfach umbauen.

Schattenplatz gegen die Hitze in der Stadt Ludwigsburg

Was man oberflächlich nicht sehen kann, ist außerdem die neue Zisterne, in der das Regenwasser von den umliegenden Hausdächern gesammelt wird. Damit werden die Bäume bewässert. Es sind laut Straß bewusst Baumarten wie der Blauglockenbaum, der sehr schnell wachsen kann - bis zu einem Meter im Jahr. Er schätzt, dass der Platz innerhalb der nächsten fünf Jahre bereits deutlich an Schatten gewinnen kann: "Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass durch die Bäume, wenn sie größer sind, ein Klimaunterschied von etwa 17 Grad der gefühlten Körpertemperatur möglich ist."

Die Stadt habe sich bewusst dazu entschieden, den Platz von oben zu begrünen statt beispielsweise Rasen zu verwenden, erklärt Straß. Später soll das Blätterdach der Bäume die Sonne fern halten. Eine Grasfläche sei viel anfälliger bei Sonne oder auch bei viel Regen im Winter. Der Boden könnte dann zertrampelt und damit wieder verdichtet werden. Außerdem könne der Platz mit dem neuen Splitt-Sand-Belag auch für Veranstaltungen genutzt werden.

Diese Bäume sollen bald viel Schatten geben. Jürgen Straß hat den Umbau und die Hitzemaßnahmen am Arsenalplatz als Projektleiter begleitet. SWR Deborah Kölz

Veranstaltungen auf dem neuen grünen Arsenalplatz

Die Stadt Ludwigsburg will den Arsenalplatz auch für kleinere Veranstaltungen nutzen. Etwa für Konzerte oder After-Work-Abende mit DJs. Außerdem wolle man im Herbst ein Französisches Boule-Turnier ausrichten und eine Streetfood-Fiesta und Openair-Flohmärkte seien geplant.