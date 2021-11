Rückblick auf die Corona-Pandemie: Mai bis Juli 2021

Die Corona-Pandemie hat das Leben in der Region Stuttgart komplett verändert. Ein Rückblick auf die Monate Mai bis Juli 2021.

Zahl der Corona-Neuinfektionen wieder dreistellig

29.7.2021, 9:00 Uhr

In der Region Stuttgart sind von Dienstag auf Mittwoch 106 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Damit ist die Zahl der registrierten Neuinfizierten erstmals seit längerer Zeit wieder dreistellig. Die Inzidenzwerte liegen jetzt in Stuttgart und in allen umliegenden Landkreisen über dem Schwellenwert von 10.

Impfaktion beim VFB-Testspiel gegen Barcelona

28.7.2021, 16:00 Uhr

Beim Barcelona-Testspiel des VfB Stuttgart am Samstag können sich Interessierte an der Mercedes-Benz Arena gegen das Coronavirus impfen lassen. Die Stadt Stuttgart und der VfB unterstützen die Spontan-Impfaktion des Robert-Bosch-Krankenhauses und des Sozialministeriums. Von 14:30 Uhr bis 20.30 Uhr stehen mobile Impfteams auf einem Parkplatz an der Arena bereit. Eine Eintrittskarte für das Spiel ist nicht nötig, um sich impfen zu lassen. Benötigt werden ein gültiger Ausweis und ein Impfpass. Zur Verfügung stehen Impfstoffe von Biontech und Johnson & Johnson. Die Impfkampagne gewinne durch dieses hochkarätige Fußball-Event wieder an Tempo, so das Robert-Bosch-Krankenhaus. Anpfiff für das Testspiel des VfB gegen den FC Barcelona ist um 18 Uhr. Das Spiel am Samstag ist ausverkauft, zugelassen wurden 25.000 Zuschauer.

Sommerferien: Umfassendes Hygienekonzept am Stuttgarter Flughafen

27.7.2021, 16:00 Uhr

Am Airport sei für ein umfassendes Hygienekonzept gesorgt, so die Flughafengesellschaft. Man appelliere aber auch an die Eigenverantwortung der Reisenden. Selbstverständlich sei inzwischen das Tragen einer Maske an Bord und in allen Flughafengebäuden. Es wird Reisenden dringend empfohlen sich über die jeweiligen Vorgaben der Airlines und des Ziellandes zu informieren. Auch auf die Regeln der Behörden für Reiserückkehrer sei zu achten. Der Flughafen weist zudem darauf hin, neben den Dokumenten wie Reisepass, Personalausweis oder Bordkarte auch stets Impfnachweise und Corona-Tests griffbereit zu halten. Es wird empfohlen mindestens zwei Stunden vor Abreise am Flughafen zu sein.

Stuttgart lässt Impfbus durch die Stadtteile fahren

27.7.2021, 13:00 Uhr

Die Stadt Stuttgart schickt bis Mitte August einen Impfbus in die Stadtbezirke. Dabei wird sie von der SSB und dem Robert-Bosch-Klinikum unterstützt. Unter anderem soll durch den Impfbus das Ziel erreicht werden, bis zum Beginn des Schuljahres eine Impfquote von 85 Prozent zu erreichen.

Am Wochenende Sonderimpfaktion in Göppingen

27.7.2021, 12:00 Uhr

Am Wochenende werden in Göppingen zwei Sonderimpfaktionen mit dem Einmal-Impfstoff Johnson&Johnson angeboten. Termine sind ohne Anmeldung von Freitag bis Sonntag im Impfzentrum in Göppingen möglich. Außerdem können sich Bürgerinnen und Bürger am Samstag ebenfalls ohne Anmeldung auf dem Parkplatz des Möbelgeschäfts „Möbel Rieger“ impfen lassen.

Region Stuttgart: Inzidenzen von 9,4 bis fast 20

26.7.2021, 10:00 Uhr

In der Region Stuttgart sind innerhalb eines Tages 16 weitere Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Laut Landesgesundheitsamt gibt es keine neuen Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Bei den Sieben-Tage-Inzidenzen hat der Kreis Ludwigsburg mit 9,4 den niedrigsten Wert. In allen anderen Kreisen der Region Stuttgart sind die Sieben-Tage-Inzidenzen zweistellig: von 11,8 im Kreis Esslingen bis 19,8 in Stuttgart und 19,9 im Kreis Böblingen. Für Stuttgart bedeutet das einen leichten Rückgang, hier war der Wert vor einer Woche noch bei 22. Im Kreis Böblingen ist die Sieben-Tage-Inzidenz hingegen gestiegen. Der Wert vor einer Woche lag bei 12.