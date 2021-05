Die Corona-Pandemie hat das Leben in der Region Stuttgart komplett verändert. Jeden Tag, teils auch häufiger, gibt es Veränderungen und Neuerungen - wichtige Entwicklungen hier im Überblick.

Mobile Luftreiniger für Sindelfinger Schulen von Uni Stuttgart empfohlen

30.4.2021, 15:00 Uhr

Mobile Luftreinigungsgeräte an Schulen sind sinnvoll. Zu diesem Ergebnis kam eine Studie der Universität Stuttgart an mehreren Sindelfinger Schulen. Um Präsenzunterricht gewährleisten zu können, schafft die Stadt Luftreinigungsgeräte für einzelne Räume an, die nur schlecht belüftet werden können. Im Rahmen einer Abfrage an 17 Schulen der Stadt wurde festgestellt, dass der Großteil der 550 Klassen- und Aufenthaltsräume gut zu belüften ist. Wenige Räume benötigen bauliche Nachbesserungen. Mit 60 Co2 Messgeräten wurde in einzelnen Räumen überprüft, wann gelüftet werden soll, um Infektionen zu reduzieren. Für neun Räume werden nun nach dem Pilotprojekt Raumlüfter angeschafft. Die Kosten belaufen sich auf 135.000 Euro.

Verbindung zwischen Impfung und Herzmuskelentzündung?

30.4.2021, 10:30 Uhr

Kann die Impfung gegen Corona mit Biontech eine Myokarditis - eine Herzmuskelentzündung auslösen? Dieser Frage gehen jetzt nicht nur Experten in Israel nach wo bisher 62 dieser Fälle gemeldet wurden. Auch am Klinikum in Ludwigsburg lag kürzlich ein 18-Jähriger der nach einer Impfung mit dem Wirkstoff eine Entzündung am Herzmuskel hatte. Der Vorsitzende der ständigen Impfkommission (STIKO) Thomas Mertens sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, dass es sehr wahrscheinlich sei, dass es sich hier um einen Zufall handle.

Weniger Corona-Neuerkrankungen in der Region

30.4.2021, 8:40 Uhr

Die Zahl der Corona-Neuerkrankungen in der Region ist weiterhin rückläufig. Von Mittwoch auf Donnerstag wurden in Stuttgart und den umliegenden Landkreisen 922 Neuinfektionen gemeldet. Auch die Inzidenzwerte sinken. In Stuttgart liegt der Inzidenzwert knapp über 200, den höchsten Wert meldet der Kreis Göppingen mit knapp 250. Im Vergleich zum Vortag sank die Zahl der Neuinfektionen in der Region um 258. Es wurden sieben Todesfälle gemeldet.

Stuttgart verlängert Alkoholverbot auf vielen öffentlichen Flächen

29.4.2021, 14:00 Uhr

Wegen der anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen legt die Stadt viele öffentliche Gebiete fest, für die das Alkoholverbot der Landesregierung gilt. Die bereits bestehende städtische Festlegung wird ergänzt und um weitere vier Wochen verlängert. Hinweisschilder in der Stadt sollen auf das Verbot aufmerksam machen. Das Alkoholverbot gilt im gesamten Cityring - zwischen Theodor-Heuss-Straße und Hauptstätter Straße sowie zwischen Hauptbahnhof und Österreichischer Platz - und auf 19 weiteren Flächen, darunter der Marienplatz und der Kurpark Bad Cannstatt. Auch Gastronomen ist es verboten auf den betroffenen Flächen Alkohol zu verkaufen. Das Verbot wird von der Landespolizei und vom städtischen Vollzugsdienst überwacht. Bei Verstößen sind Bußgelder von bis zu 250 Euro möglich.

Geislingen erlässt Kita-Gebühren

29.4.2021, 13:00 Uhr

Weil die Kindergärten und Schulen wegen der Pandemie von Mitte Dezember bis Ende Februar geschlossen waren, erlässt die Stadt Geislingen im Kreis Göppingen die Kita-Gebühren für Januar und Februar. Das teilte die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Voraussetzung sei, dass keine Notbetreuung genutzt wurde. Der Stadt entsteht dadurch ein Einnahmeausfall von rund 205.000 Euro, nur rund 54 Prozent der Ausfälle werden vom Land erstattet.

Indische Virusmutation in Stuttgart nachgewiesen

29.4.2021, 11:15 Uhr

In Stuttgart ist in einem Fall die indische Virusmutation von Corona nachgewiesen worden. Es handelt sich um einen Mann, der aus Indien nach Stuttgart gezogen war. Wie das Stuttgarter Gesundheitsamt bestätigt, war ein Mann mit der indischen Virusmutation infiziert. Er sei bereits Ende Februar nach Stuttgart gezogen und habe in der Quarantäne Symptome entwickelt. Nachträglich wurde sein PCR Test nun ausgewertet und dabei festgestellt, dass seine Infektion auf der indischen Virusmutation beruhte. Wie die Stadt Stuttgart bestätigte, habe der Mann sich bis zu seiner Genesung in Quarantäne befunden, daher sei nicht davon auszugehen, dass er in Stuttgart weitere Personen angesteckt hat. Die Stadt Stuttgart weist aber darauf hin, dass es über weitere Einreisen anderer Personen zu Infektionen mit der indischen Variante gekommen sein könnte.

Coronainfektionen nach Impfung in Altenheimen

28.4.2021, 13:30 Uhr

In 13 Alten- und Pflegeeinrichtungen in der Stadt Stuttgart haben sich Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Die 24 Personen waren bereits gegen das Virus geimpft. Laut Sven Matis, dem Sprecher der Stadt Stuttgart, sei der Krankheitsverlauf bei allen Infizierten allerdings mild und die Pflegebedürftigen könnten in den Einrichtungen bleiben. Allerdings können die infizierten Bewohnerinnen und Bewohner keinen Besuch empfangen.

Wegen Corona-Fall: Kein Urteil im Prozess um Behördenmitarbeiterin

28.4.2021, 13:00 Uhr

Der Prozess um hunderte illegal zugelassene Fahrzeuge an der KFZ-Zulassungsstelle in Böblingen konnte heute nicht wie geplant abgeschlossen werden. Der Grund: Ein Corona-Fall in der JVA Schwäbisch Gmünd, in der die Angeklagte aktuell in Untersuchungshaft sitzt. Nach zweistündiger Verspätung teilte das Stuttgarter Landgericht mit: Man verschiebe die geplanten Plädoyers und das Urteil. Offenbar hatte die 27-jährige Angeklagte in der JVA Schwäbisch Gmünd Kontakt zu einer mit Corona infizierten Person. Trotz negativem Schnelltest wolle man aber kein Risiko eingehen. Die Angeklagte soll an der KFZ-Zulassungsstelle in Böblingen unter anderem mehr als 500 Autos, teilweise Luxuswagen, ohne gültige Unterlagen zugelassen und dafür Geld bekommen haben. Der nächste Verhandlungstag ist für den 14. Mai angesetzt.

Blühendes Barock in Ludwigsburg darf wieder öffnen

27.4.2021, 12:30 Uhr

Das Blühende Barock in Ludwigsburg ist ab Mittwoch wieder geöffnet. Der Zutritt ist nur mit negativem Corona-Test oder dem Nachweis eines vollständigen Impfschutzes möglich, so Blüba-Chef Volker Kugel (Audio). Der Corona-Test muss an einer offiziellen Teststelle gemacht worden sein und darf nicht älter als 24 Stunden sein. Besucherinnen und Besucher werden gebeten auch künftig Masken in den Parkanlagen zu tragen. Eine Pflicht gebe es nicht, da alle getestet seien, so der Blüba-Chef weiter. Die Zahl der Menschen, die sich gleichzeitig im Park aufhalten, ist weiterhin beschränkt. Auch der Märchengarten ist laut Blüba-Internetseite ab Mittwoch geöffnet.

Inzidenzen steigen weiter an

27.4.2021, 8:30 Uhr

Trotz der bundesweiten Corona-Notbremse zeichnet sich in der Region Stuttgart keine Entspannung ab. Die Gesundheitsämter meldeten innerhalb des letzten Tages 629 Neuinfektionen. Im Vergleich zu vor einer Woche sind die Sieben-Tage-Inzidenzen stark gestiegen. So melden die Kreise Rems-Murr, Esslingen und Göppingen Werte von 233, 250 und 262. Auch in den Kreisen Böblingen und Ludwigsburg gingen die Werte hoch, auf 186 und 211. Lediglich in Stuttgart ist der Wert leicht gefallen auf 215 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Die Zahl der im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldeten Todesfälle stieg in der Region Stuttgart um 16 auf nun 2.128.

Stuttgart verfolgt Pandemie in Indien mit Sorge

26.4.2021, 16:00 Uhr

Mit großer Sorge verfolgt Stuttgart die Entwicklung der Pandemie in Indien. Mit Mumbai verbindet die Landeshauptstadt seit 1968 eine enge Partnerschaft. Akute Hilfe leistet in Indien derzeit die Bundesrepublik mit Sauerstofflieferungen und weiteren Ärzten. Hier könne die Verwaltung in Stuttgart wenig beitragen, so Sven Matis, der Pressesprecher der Stadt. Etwas erleichtert sei man auch, da nach einem seit Anfang April geltenden Lockdown die Inzidenzzahlen in Mumbai deutlich geringer sind als im übrigen Land. Stuttgart hat bereits vor einem Jahr mit einem Projekt zur Produktion von Masken und einem weiteren Schulprojekt in den Slums der Millionenmetropole Hilfe geleistet.

Hartz IV-Empfänger müssen FFP2-Masken aus eigener Tasche bezahlen

26.4.2021, 11:00 Uhr

Die Neuinfektionsrate steigt weiter

26.4.2021, 9:00 Uhr

In der Region Stuttgart sind am Sonntag 369 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt dabei in Stuttgart und den umliegenden Landkreisen durchweg höher als im Landesschnitt. Die höchste Neuinfektionsrate mit 247,1 verzeichnet dabei der Kreis Göppingen, knapp dahinter der Rems-Murr-Kreis mit 245,8. In Stuttgart beträgt dieser Wert 215,9. Von Samstag auf Sonntag wurden zudem zwei Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gemeldet. Die Zahlen am Wochenende sind allerdings meist unvollständig, so lagen aus dem Kreis Böblingen für diesen Zeitraum keine Angaben vor.