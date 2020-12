Die Zahl der Arbeitslosen in der Region Stuttgart ist im August wieder gestiegen. Die Arbeitsagentur sieht aber eine Stabilisierung am Arbeitsmarkt.

Die Pandemie und die übliche Sommerflaute: Im August stieg die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Stuttgart (dazu gehören die Stadt Stuttgart und der Kreis Böblingen) auf 5,3 Prozent. Das sind laut Arbeitsagentur 0,2 Prozentpunkte mehr als im Juli - und 44 Prozent mehr als im August vor einem Jahr.

Mehr Menschen treten eine Stelle an

"Auch wenn wir im August zum ersten Mal seit April 2007 über 30.000 arbeitslose Personen verzeichnen, deuten einige Faktoren darauf hin, dass sich der Arbeitsmarkt langsam wieder stabilisiert", sagte die Leiterin der Arbeitsagentur Stuttgart, Susanne Koch. Als Indiz dafür sieht sie die deutlich gestiegene Zahl der freien Stellen. Außerdem hätten im August etwas weniger Menschen ihre Arbeit verloren als noch im Juli und knapp fünf Prozent mehr Menschen hätten wieder einen Job. Allerdings stieg auch die Zahl der Kurzarbeiter deutlich an.

6,0 Prozent Arbeitslose in der Stadt Stuttgart

Die Arbeitslosenquote für die Region Stuttgart lag im August bei 4,9 Prozent - das sind 0,3 Prozent mehr als in ganz Baden-Württemberg. Spitzenreiter in der Region ist nach wie vor die Stadt Stuttgart mit einer Quote von 6,0 Prozent, gefolgt vom Kreis Göppingen mit 5,4 Prozent. Am besten steht der Kreis Ludwigsburg da - mit einer Quote von 4.0 Prozent.