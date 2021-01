per Mail teilen

Vorsichtiger Optimismus trotz höherer Arbeitslosenquote. Die Arbeitsagentur meldet für die Region Stuttgart im Januar eine Arbeitslosenquote von 4,6 Prozent. Das sind 0,9 Prozentpunkte mehr als noch vor einem Jahr.

Trotz der Zunahme bewertet die Leiterin der Stuttgarter Arbeitsagentur Susanne Koch die Situation als besser als erwartet.

Der zweite Lockdown, der mit seinen notwendigen Eindämmungsmaßnahmen das öffentliche und wirtschaftliche Leben seit Mitte Dezember wiederum stark beeinträchtigt, hat entgegen aller Befürchtungen nicht zu einem Einbruch des Arbeitsmarktes geführt. Susanne Koch, Leiterin der Agentur für Arbeit Stuttgart

Im Januar nahmen 1.542 Frauen und Männer eine Arbeit auf, 218 weniger als im Dezember, und 143 mehr als vor einem Jahr. Arbeitslos gemeldet haben sich 5.866 Personen, das sind 1.195 mehr als im Vormonat, und 301 weniger als im Januar 2020.

An der Dynamik der Zu- und Abgänge sei zu sehen, dass der Arbeitsmarkt trotz Zunahme bei den Arbeitslosenzahlen in bestimmten Bereichen weiterhin Beschäftigung biete und aufnahmefähig bleibe“ , so die Leiterin der Arbeitsagentur.

Mit 3,8 Prozent hat der Kreis Ludwigsburg die derzeit niedrigste Arbeitslosenquote in der Region, die Stadt Stuttgart mit 5,6 Prozent die höchste. Bei der Kurzarbeit gibt es laut Agentur kaum Veränderungen zum Vormonat.