Die Agentur für Arbeit verzeichnet einen deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit im Bezirk Stuttgart. Die Quote ist teils höher als im Landesschnitt. Was sind die Gründe dafür?

Die Zahl der Arbeitslosen im Großraum Stuttgart ist im Januar deutlich gestiegen. Im Arbeitsagenturbezirk Stuttgart lag die Arbeitslosenquote bei 5,5 Prozent. Das entspricht einem Anstieg um 0,4 Prozentpunkte im Vergleich zum Dezember. Im Vergleich zum Januar 2024 stieg die Arbeitslosenquote um 0,6 Prozentpunkte.

"Es ist ein deutlicher Anstieg der Arbeitslosigkeit im Januar gegenüber dem Vormonat zu verzeichnen. Dieser ist höher als saisonüblich und spiegelt somit die aktuelle Konjunkturschwäche wider", so Gunner Schwab, Leiter der Agentur für Arbeit Stuttgart, in einer Mitteilung. "Eine ähnliche Steigerung der Arbeitslosenquote war zuletzt während der Finanzkrise zu beobachten", sagt Schwab.

Mehr Arbeitslose: Strukturwandel ist ein Grund

Gründe dafür sieht die Arbeitsagentur auch im Strukturwandel, der sich am Arbeitsmarkt auswirke und die regionale Wirtschaft vor große Herausforderungen stelle. Während die Arbeitslosenquote im Bezirk Stuttgart im Januar bei 5,5 Prozent lag, betrug dieser Wert in ganz Baden-Württemberg 4,6 Prozent. Saisonal bedingt steigt die Quote laut der Arbeitsagentur im Januar, weil Arbeitsverträge zum Jahresende auslaufen und in der Winterpause der Bedarf an Arbeitskräften geringer ist.

Arbeitslosenquote: In Stuttgart am höchsten

Wer sich den Bezirk Stuttgart genauer ansieht, merkt: Es gibt lokale Unterschiede. Am höchsten ist die Arbeitslosenquote in Stuttgart selbst. Dort liegt sie bei 6,3 Prozent. Die niedrigsten Werte gibt es in den Landkreisen Ludwigsburg und Böblingen. Dort lag die Arbeitslosenquote im Januar bei jeweils 4,2 Prozent, also unter dem landesweiten Schnitt.

Die Regionaldirektion der Arbeitsagentur betont die Bedeutung einer abgeschlossenen Berufsausbildung. Die Arbeitslosenquote bei Menschen ohne Ausbildung war demnach im vergangenen Jahr sechsmal so hoch wie bei Leuten mit abgeschlossener Ausbildung. "Deshalb sind und bleiben Investitionen in berufliche Aus- und Weiterbildung immens wichtig", sagte Martina Musati, Chefin der Regionaldirektion.