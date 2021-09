Region Stuttgart: Zahl der Arbeitslosen rückläufig

Die Zahl der Arbeitslosen in der Region Stuttgart ist im September zurückgegangen. In Stuttgart und den umliegenden Landkreisen sind zum Monatsende knapp 61.700 Frauen und Männer auf der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz. Das sind rund 3.600 weniger als im August. Der saisonübliche Anstieg im August sei damit in kurzer Zeit wieder abgebaut worden, so die Arbeitsagentur Stuttgart. Die Arbeitslosenquote in Stuttgart sank erstmals seit Frühjahr 2020 wieder unter fünf Prozent. Die Arbeitsagentur Göppingen weist darauf hin, dass vor allem bei den jungen Menschen der Rückgang sehr deutlich ausgefallen sei. Die niedrigste Arbeitslosenquote hat der Agenturbezirk Ludwigsburg mit 3,2 Prozent.