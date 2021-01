Die Grünenpolitikerin Muhterem Aras kandidiert nicht als Oberbürgermeisterin für Stuttgart. Aras war nach der Absage von OB Kuhn als mögliche Kandidatin gehandelt worden.

Am Dienstag hat Aras erklärt, sie wolle weiter Landtagspräsidentin bleiben. Sie habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, schreibt Aras in einer persönlichen Erklärung im Netz. Aber: Sie könne im Amt als Landtagspräsidentin dem Parlament und dem Land am besten dienen. Sie wolle sich dabei lieber weiter für Demokratiebildung und die Verteidigung einer offenen und vielfältigen Gesellschaft einsetzen.

Will grüne Kandidatensuche unterstützen

Von vielen war sie als mögliche Kandidatin gehandelt worden. Vergangene Woche hatte Aras eine Kandidatur nicht ausgeschlossen. Ihr sei klar gewesen, dass sie in den Blick gerate. Die Grünen in Stuttgart wolle sie dennoch bei der Suche nach Kandidierenden unterstützen. "Wir haben in Stuttgart starke Frauen in der Politik", so Muhterem Aras in ihrer Erklärung im Internet. Die türkischstämmige Politikerin war 2011 Stimmenkönigin im Wahlbezirk Stuttgart 1 bei der Landtagswahl geworden.

Findungskommissionen für OB-Kandidaten

Am heutigen Dienstag trifft sich zum ersten Mal die Findungskommission des grünen Kreisverbands in Stuttgart, um einen Kandidaten oder eine Kandidatin zu finden. Auch die FDP hat mittlerweile eine Findungskommission eingerichtet, die am Donnerstag ihre Arbeit aufnehmen soll.

Weitere OB-Kandidaten

Auch die FDP versucht bei der kommenden OB-Wahl im November diesen Jahres eine eigene Kandidatin oder einen eigenen Kandidaten aufzustellen und will das Bewerberfeld für eine OB-Kandidatur nicht kampflos den anderen Parteien überlassen. Ziel sei es, einen eigenen Kandidaten zu finden, sagte Kreisvorsitzender Armin Serwani. Und: Gespräche mit möglichen Kandidaten und Kandidatinnen laufen bereits. Für die SPD hatte bereits der Stuttgarter Gemeinderatsfraktionschef Martin Körner seine Kandidatur angekündigt. Auch der Bürgermeister aus Tengen (Kreis Konstanz), Marian Schreier (SPD), hatte sein Interesse angemeldet.