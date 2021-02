Der Parkhausbetreiber Apcoa mit Hauptzsitz in Stuttgart will sein Netz von Standorten in Europa in den kommenden Jahren noch stärker ausbauen als bisher. Bis 2030 sollen pro Jahr 1000 neue hinzukommen, teilte das Unternehmen mit. Derzeit sind es rund 11.500 in 13 verschiedenen Ländern. Außerdem will das Unternehmen aus den klassischen Parkhäusern sogenannte Urban Hubs machen. Hier sollen zusätzliche Dienstleistungen - vom Fahrrad- und Rollerverleih über Paketstationen und Lagerboxen bis hin zur Fast-Food-Abholtheke - angeboten werden.