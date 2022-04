Wird Anwohnerparken in Stuttgart jetzt teurer?

per Mail teilen

Parken in der Stuttgarter Innenstadt ist teurer geworden. Parkplätze für Anwohner seien aber noch zu billig, findet die Deutsche Umwelthilfe (DUH). Stimmt das und was passiert nun?

Das Anwohnerparken in Städten wie Mannheim, Heilbronn und auch Stuttgart müsse mindestens 360 Euro pro Jahr kosten, kritisiert die Deutsche Umwelthilfe (DUH). Die umstrittene Organisation hatte in der Vergangenheit immer wieder für Aufsehen gesorgt, beispielsweise wegen ihrer Forderung nach einem dauerhaften Böllerverbot an Silvester.

Umgerechnet würde diese Gebührenerhöhung zu Kosten von rund einem Euro pro Tag führen. Derzeit kostet das Anwohnerparken dagegen in den meisten Stuttgarter Stadtgebieten 30,70 Euro pro Jahr und damit rechnerisch 8 Cent pro Tag.

Anwohnerparken in Stuttgart kostet teilweise 400 Euro pro Jahr

Im City-Bereich, der grob umrissen von der Wolframstraße im Norden bis zur Paulinenstraße im Süden reicht, ist das Anwohnerparken in Stuttgart dagegen bereits teuer geworden. Hier muss man für ein Jahresticket schon jetzt 400 Euro aufbringen.

50.000 Anwohnerparkplätze wären von höheren Gebühren betroffen

Würde Stuttgart die Forderung der Deutschen Umwelthilfe konsequent umsetzen, müssten Menschen in Stuttgart für rund 50.000 Bewohnerparkplätze mehr bezahlen. Im Vergleich zu Parkgebühren in einem Stuttgarter Parkhaus ist das Anwohnerparken in Stuttgart noch günstig. Denn hier können leicht zehn Euro oder mehr für das Parken während eines einzigen Einkaufsbummels gezahlt werden.

Stuttgarts Ordnungsbürgermeister Clemens Maier (Freie Wähler) ist daher höheren Gebühren für das Anwohnerparken offenbar nicht grundsätzlich abgeneigt: Man müsse versuchen, Anwohner einerseits und "Einpendler", die Parkgebühren in Parkhäusern zahlen, gleich zu behandeln, so Maier. "Damit einher geht auch die Akzeptanz in der Bevölkerung für die Höhe der Kosten des Bewohnerparkausweises."

Parkende Autos in Stuttgart SWR

Linke Gemeinderatsfraktion in Stuttgart für sozial ausgerichtete Staffelung der Gebühren

Bereits im vergangenen September debattierte der Stuttgarter Gemeinderat über höhere Gebühren für Anwohnerparken.

Die CDU sah damals noch keinen Handlungsbedarf. Mittlerweile kann sich CDU-Fraktionschef Alexander Kotz jedoch vorstellen, die Parkgebühren in Anlehnung an die gestiegenen Preise im ÖPNV zu erhöhen, allerdings moderat.

"Wir wollen keine Anpassung, indem wir das Anwohnerparken so teuer machen, dass die Menschen ihre Autos verkaufen."

Und während die Fraktion von SÖS Die Linke (jetzt "Die Fraktion") sich im September für eine Erhöhung aussprach und damit die Hoffnung verband, das Auto aus der Stadt verbannen zu können, ist Luigi Pantisano (Die Fraktion) nun für eine sozial ausgerichtete Staffelung der Gebühren.

Anwohnerparken: Nun liegt der Ball bei der Verwaltung

Mit dem Vorstoß der DUH nach höheren Anwohnerparkgebühren ist das Thema wieder neu angestoßen worden. Das zuständige Ordnungsamt muss nun einen Entwurf für einen neue Gebührenordnung liefern, bevor es zur Abstimmung in den Gemeinderat gehen kann. Ordnungsbürgermeister Maier mahnt zur reiflichen Abwägung der Argumente und der Höhe der Preisgestaltung: "Wir sind im Gespräch mit den Fraktionen im Gemeinderat. Aber eine schnelle Antwort können wir nicht geben."

Blick in die Region: Wie viel zahlen Anwohner fürs Parken?

In Esslingen sollen noch dieses Jahr die Gebühren für das Anwohnerparken von bislang 30 Euro auf 150 Euro im Jahr steigen. In Ludwigsburg beträgt die Gebühr seit dem 1. April grundsätzlich 120 Euro. Ausnahmen bestehen für Inhaber der Ludwigsburg Card (60 Euro) und für mobilitätsbeeinträchtigte Menschen mit einem blauen oder orange-farbenen Ausweis (30 Euro). In Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) zahlt man für einen Bewohnerparkausweis jährlich 30 Euro.