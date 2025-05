Autofahrer müssen sich vor allem am Wochenende am "Echterdinger Ei", der Kreuzung von A8 und B27 auf den Fildern, auf Behinderungen einstellen. Geplant sind Asphaltarbeiten.

Ab Freitagabend um 20 Uhr werden einige Anschlussstellen am "Echterdinger Ei" gesperrt. Das teilte die Autobahn GmbH mit. Auf der B27 wird die Auffahrt auf die A8 in Richtung München gesperrt. Auf der A8 in Richtung Karlsruhe ist die Abfahrt zur B27 betroffen. Beiden Sperrungen werden am Montag um 6 Uhr aufgehoben. Außerdem ist die Abfahrt von der A8 aus München kommend auf die B27 nach Tübingen ist bis Ende Juni gesperrt. Der Durchgangsverkehr auf der A8 und auf der B27 ist nicht betroffen.

Das "Echterdinger Ei" wurde vor genau 20 Jahren fertiggestellt. Nun sollen alle Auf- und Abfahrten der A8 und Überleitungen der B27 neu asphaltiert werden. (Archivfoto) dpa Bildfunk Picture Alliance

Umleitungen sind eingerichtet

Für alle Sperrungen hat die Autobahn GmbH Umleitungen geplant. Wer von der B27 auf die A8 auffahren will, soll über die Anschlussstelle Möhringen fahren. Wer von der A8 auf die B27 wechseln will, soll schon an der Anschlussstelle Flughafen-Messe abfahren. Autofahrer auf der A8 aus Richtung München fahren zunächst auf die B27 in Richtung Stuttgart bis zum SI-Centrum. Am SI-Centrum fahren sie ab und wechseln auf die Gegenrichtung der B27 Richtung Tübingen.

Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest erneuert seit Ende März an der Anschlussstelle Stuttgart-Degerloch den Asphalt. Am "Echterdinger Ei" sollen alle Auf- und Abfahrten der A8 sowie Überleitungen der B27 neu asphaltiert werden.