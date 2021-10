Anpassungsfähiges Hochhaus vor der Eröffnung

In Stuttgart wird am Dienstagnachmittag auf dem Gelände der Universität Stuttgart ein neuartiges, sogenanntes adaptives Hochhaus eröffnet. Nach Angaben der Stuttgarter Forscher ist es weltweit das erste seiner Art und besonders nachhaltig. Hinter dem adaptiven Hochhaus steht die große Frage, wie angesichts einer wachsenden Weltbevölkerung und schrumpfender Ressourcen trotzdem mehr Wohnraum geschaffen werden kann. Forscher der Universität Stuttgart tüfteln seit Jahren an Antworten - herausgekommen ist ein adaptives Hochhaus auf dem Campus Vaihingen. Der 37 Meter hohe Turm passt sich zum Beispiel bei Wind an, indem Hydraulikzylinder der Windbewegung entgegenwirken. Damit kann viel Beton-Masse in der Bausubstanz eingespart werden. Das adaptive Hochhaus der Universität Stuttgart ist auch eines der Projekte der Internationalen Bauaustellung IBA, die im Jahr 2027 in Stuttgart und der Region stattfindet.