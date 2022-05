Anklage wegen Vergewaltigung und Geiselnahme in Reichenbach/Fils

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat Anklage gegen einen 36-Jährigen erhoben. Er soll eine Frau in Reichenbach (Kreis Esslingen) entführt und in einer Hütte mehrfach vergewaltigt haben.

In dieser Gartenhütte soll ein 36-jähriger Mann eine 23-jährige Frau entführt und sie mehrfach vergewaltigt haben. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat jetzt Anklage erhoben. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/SDMG | Woelfl

Die Anklage der Stuttgarter Staatsanwaltschaft lautet auf Verdacht der Geiselnahme in Tateinheit mit Vergewaltigung. Die Behörde wirft dem 36-Jährigen vor, am Abend des 8. April eine 23-jährige Frau auf einem Feldweg in Reichenbach überwältigt und in eine Gartenhütte entführt zu haben.

Reichenbach/Fils: 23-Jährige fast 24 Stunden festgehalten

In der Hütte soll er die Frau fast 24 Stunden lang festgehalten und mehrfach vergewaltigt haben. Die Polizei hatte gleich am ersten Abend eine umfangreiche Suchaktion gestartet, an der auch ein Hubschrauber und Rettungshundestaffeln beteiligt waren. Am Abend nach der Entführung machten Passanten die Ermittler auf die Gartenhütte aufmerksam.

Gutachten soll Schuldfähigkeit des Angeklagten klären

Die 23-Jährige konnte sich selbst befreien, als sie die Rettungskräfte hörte, und aus dem Fenster der Gartenhütte klettern. Ob der Beschuldigte schuldfähig ist, soll ein Gutachten klären, das noch nicht vorliegt. Laut Staatsanwaltschaft gibt es entsprechende Anzeichen. Der Mann befindet sich weiter in Untersuchungshaft. Er ist wegen schweren Raubs vorbestraft.

Das Landgericht Stuttgart muss nun über die Eröffnung des Hauptverfahrens und die Verhanndlungstermine entscheiden.