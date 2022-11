Nach Angriff auf Mädchen in Esslingen: Anklage erhoben

Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft hat wegen versuchten Mordes gegen einen 25-jährigen Mann Anklage erhoben. Er soll versucht haben, im Juni 2022 ein Mädchen in Esslingen zu töten

Der Angeklagte soll am 10. Juni mit einem Messer bewaffnet in die Ferienbetreuung in der Katharinenschule in Esslingen eingedrungen sein. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage erhoben und wirft dem 25-Jährigen vor, mit der Messerklinge auf den Hinterkopf und Nacken einer Siebenjährigen eingeschlagen zu haben. Das Mädchen wurde schwer verletzt.

Auch eine 61-jährige Ferienbetreuerin erlitt Schnittverletzungen, als sie das Mädchen vom Tatverdächtigen wegzog. Die Polizei geht bisher davon aus, dass es sich sowohl bei der Siebenjährigen als auch bei der Betreuerin um zufällige Opfer handelt. Unklar ist, wie sehr der Mann für seine Tat zur Verantwortung gezogen wird. Laut Staatsanwaltschaft gibt es Hinweise auf eine gefährliche psychiatrische Störung des Angeklagten.