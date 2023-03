per Mail teilen

Die Staatsanwaltschaft wirft dem angeklagten Ex-Bürgermeister und der ehemaligen Führung des Klinikums Stuttgart unter anderem Betrug vor. Auch Schmiergeld soll bezahlt worden sein.



Nach Informationen der "Stuttgarter Zeitung" hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart im Zuge ihrer Ermittlungen zum Klinik-Skandal Anklage gegen neun weitere Personen erhoben. Das bestätigte einer der Angeklagten gegenüber dem SWR. Unter den Angeklagten soll auch einer der politischen Verantwortungsträger jener Zeit sein, der ehemalige Sozialbürgermeister Werner Wölfle (Grüne).

Skandal um Klinikum Stuttgart: Abrechnungsbetrug und Schmiergeldzahlungen

Im Skandal um das Klinikum Stuttgart geht es um Abrechnungsbetrug bei der Behandlung von ausländischen Patienten zwischen 2012 und 2016. Damals, so der Vorwurf, soll bei der Abrechnung der Behandlung von mehreren hundert lybischen Kriegsversehrten betrogen worden sein. Auch der Vorwurf von Schmiergeldzahlungen rund um den Bau einer Klinik in Kuweit stehen im Raum. In diesem Fall geht es wohl auch um Vorwürfe der Bestechung, Bestechlichkeit und Untreue.

Insgesamt soll dem Klinikum durch die riskanten und illegalen Geschäfte ein Millionenschaden entstanden sein. In einem ersten Urteil zum Klinik-Skandal waren vor rund einem Jahr zwei externe Dienstleister wegen Korruption zu mehreren Jahren Haft verurteilt worden. Sie hatten die lybischen Patienten nach Stuttgart vermittelt.

Ehemalige Leitung des Klinikums Stuttgart angeklagt

Die am Mittwoch bekannt gewordenen Anklage der Staatsanwaltschaft Stuttgart soll sich nun gegen ehemalige Führungskräfte des Klinikums richten. Unter anderem seien der damalige alleinige Geschäftsführer, Ralf-Michael Schmitz, sowie den Leiter der Abteilung International Unit, Andreas Braun (ehemaliger Landesvorsitzender der Grünen in Baden-Württemberg), angeklagt, berichtet die "Stuttgarter Zeitung". Auch ein politisch Verantwortlicher ist demnach mit dem Ex-Sozialbürgermeister Wölfle unter den Angeklagten.

Der ehemalige Stuttgarter Sozialbürgermeister Werner Wölfle (Grüne). dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Bernd Weißbrod

Dieser hatte sich seinerzeit nach Bekanntwerden der Vorwürfe selbst beim Regierungspräsidium angezeigt. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat sich bislang dazu nicht geäußert.