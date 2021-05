Wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei gegen eine 26-jährige Frau. Sie soll am Donnerstagnachmittag am Stuttgarter Flughafen einen Mann brutal angegriffen haben. Nach Angaben der Polizei soll die junge Frau den 43-jährigen Mann im Bereich des Taxistands am Flughafen attackiert und erheblich verletzt haben. Anschließend sei sie geflüchtet, aber wenig später von der Bundespolizei festgenommen worden sein. Das Opfer sei ins Krankenhaus gekommen, so die Polizei, es bestehe aber keine Lebensgefahr. Das Tatwerkzeug wurde sichergestellt - nähere Angaben dazu machte die Polizei jedoch nicht. Auch die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.