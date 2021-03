per Mail teilen

Eine psychisch verwirrte Frau hat am Donnerstag in einer Stuttgarter Stadtbahn eine Mitfahrerin angegriffen und mit einem spitzen Gegenstand, vermutlich mit einem Küchenmesser, schwer verletzt. Laut Polizei haben andere Fahrgäste eingegriffen und die Angreiferin festgehalten, bis die Einsatzkräfte vor Ort waren. Das Opfer ist nun im Krankenhaus, die Täterin wird laut einem Polizeisprecher in eine psychiatrische Einrichtungen gebracht.