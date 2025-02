Aus Rache an Männern soll eine 26-Jährige einen Mann aus Göppingen getötet haben. Die Staatsanwaltschaft Ulm hat Anklage wegen Mordes gegen die Frau erhoben.

Gegen eine 26 Jahre alte Frau aus dem Raum Stuttgart hat die Staatsanwaltschaft Ulm Anklage wegen Mordes erhoben. Die Frau aus dem Raum Stuttgart hatte laut Staatsanwaltschaft im Oktober 2024 beschlossen, Männer zu töten. Noch im selben Monat habe sie einen Mann aus Göppingen erstochen.

Mutmaßliche Täterin wollte Serienmörderin werden

Laut Staatsanwaltschaft gab die Frau den Ermittlungsbehörden gegenüber an, sie habe zufällig ausgewählte Männer töten wollen, um sich dafür zu rächen, dass sie in der Vergangenheit mehrfach vergewaltigt und misshandelt wurde. "Auch habe sie sich vorgestellt, durch eine Mordserie Ruhm und Aufmerksamkeit zu erlangen und so als Serienmörderin in Erinnerung zu bleiben", so die Staatsanwaltschaft weiter.

Rache an Männern: Erstes Opfer aus dem Internet

Über eine Internet-Plattform habe sich die Tatverdächtige dann Mitte Oktober 2024 mit einem zufällig ausgewählten 46 Jahre alten Mann aus Göppingen "für einvernehmliche sexuelle Handlungen" verabredet. Bei einem Treffen solle sie den Göppinger stranguliert und auf ihn eingestochen haben. Der 46-Jährige starb. Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau heimtückischen Mord aus Mordlust und niedrigen Beweggründen vor.

Serienmörderin: Frage der Schuldfähigkeit

Seit der Festnahme Mitte Oktober 2024 befinde sich die Angeklagte in Untersuchungshaft. Ob und gegebenenfalls wie die Schuldfähigkeit der Angeschuldigten aufgrund psychischer Erkrankungen beeinträchtigt gewesen sein könnte, müsse in der Hauptverhandlung geklärt werden, so die Staatsanwaltschaft.