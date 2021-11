Zeitung berichtet über angeblichen Betrug bei Bahnprojekt S21

Die britische Tageszeitung "Financial Times" schreibt über einen mutmaßlichen Betrug bei Stuttgart 21. Sie verweist dabei auf zwei "Whistleblower" bei der Bahn. Die Bahn widerspricht.

Einige leitende Angestellte der Deutschen Bahn hätten im Rahmen eines groß angelegten Betrugs Unternehmensgelder missbraucht. Diesen Vorwurf hätten zwei Mitarbeiter der Bahn erhoben, berichtet die britische Tageszeitung "Financial Times". Einer der beiden Mitarbeiter sei während der Ermittlungen zu den Vorwürfen entlassen worden.

Der zweite sogenannte Whistleblower habe aus Angst den Kontakt zu den unternehmensinternen Untersuchern abgebrochen. Die Zeitung verwies bei ihren Recherchen auf Dokumente und Interviews mit in dem Fall vertrauten Personen.

Bahn weist Betrugsvorwürfe zu S21 als falsch zurück

Die Bahn hat auf SWR-Anfrage am Donnerstag mitgeteilt, dass sie die Berichterstattung der "Financial Times" als "nicht zutreffend" zurückweist. Die Deutsche Bahn sei allen Hinweisen nachgegangen und habe diese geprüft. Es seien dabei keine Rechtsverstöße festgestellt worden, hieß es von einem Berliner Bahn-Sprecher. Auch der Vorwurf, dass Hinweisgeber eingeschüchtert worden seien, sei "ebenfalls schlicht falsch". Das bestätige auch ein Urteil des Arbeitsgerichts in Stuttgart vom 1. Juli in diesem Jahr.

Die Deutsche Bahn teilte außerdem mit, dass sie dem Redakteur der Zeitung mehrfach gesagt habe, dass der Bahn kein Schriftstück eines Hinweisgebers vorliege, in dem auf einen Schaden von 600 Millionen Euro durch nicht regelkonforme Vergaben hingewiesen werde. Und weiter: "Bei der DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH sind diverse Mechanismen installiert, die wirksam Vorfälle im Bereich der Korruption und Wirtschaftskriminalität verhindern." Konkret spricht die Bahn zum Beispiel von einem Compliance-Management, einem anonymen Hinweisgebersystem und regelmäßigen Berichten im DB-Aufsichtsrat.

Stuttgart 21 kostet mehrere Milliarden Euro

Das Bahnprojekt Stuttgart-Ulm umfasst den Umbau des Hauptbahnhofs in der Landeshauptstadt samt Anschluss im Bereich Fildern (genannt S21) sowie die Neubaustrecke von Wendlingen am Neckar (Landkreis Esslingen) über die Alb nach Ulm. Nach letzten Schätzungen dürfte der Mega-Bau insgesamt mehr als zwölf Milliarden Euro kosten.