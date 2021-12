Verurteilter Mörder aus Stuttgart in Bayern festgenommen

Rund 13 Jahre nach seiner Verurteilung in Stuttgart hat die Bundespolizei einen verurteilten Mörder am Grenzübergang Kiefersfelden (Landkreis Rosenheim) festgenommen. Der damals in Stuttgart lebende Mann hatte im Juli 2007 einen Bekannten getötet und ihm Bargeld und eine wertvolle Uhr geraubt. 2012 wurde er zur weiteren Vollstreckung der Haftstrafe nach Italien überstellt. Weshalb sich der Mann nun auf freiem Fuß befand, entzieht sich der Kenntnis der Stuttgarter Staatsanwaltschaft. In Deutschland läuft die Haftstrafe erst Mitte 2022 aus. Deshalb wurde der Mann beim Überqueren der deutschen Staatsgrenze wieder inhaftiert und befindet sich nun im bayerischen Traunstein im Gefängnis.