Im November hatte Alexander Maier (Grüne) bei der OB-Wahl in Göppingen knapp gegen den Amtsinhaber Guido Till (CDU) gesiegt. Am Donnerstagabend wird er in sein neues Amt eingeführt.

Einziger Tagesordnungspunkt der Gemeinderatssitzung am Donnerstag in der Göppinger Stadthalle ist die Vereidigung und Verpflichtung des neuen Oberbürgermeisters Alexander Maier. Dabei ist auch die Einspielung einer Videobotschaft von Ministerpräsident Winfried Kretschmann vorgesehen. Wegen der Corona-Beschränkungen wird die Amtseinführung ab 18 Uhr live auf der Homepage der Stadt Göppingen übertragen. Die Übertragung ist auch im Anschluss an die Gemeinderatssitzung als Stream verfügbar.

Jüngster OB im Land

Mit 41,8 Prozent hatte der grüne Landtagsabgeordnete Alexander Maier den zweiten Wahlgang um das Amt des Oberbürgermeisters der Stauferstadt im November knapp gewonnen. Maier erhielt 79 Stimmen mehr als Amtsinhaber Guido Till, auf den 41,3 Prozent der abgegebenen Stimmen entfielen, der parteilose Politiker Stefan Horn wurde Dritter. Maier ist mit seinen 29 Jahren der jüngste Oberbürgermeister in Baden-Württemberg.

Von Landtagsabgeordneten zum OB

Bei der Landtagswahl 2016 erreichte Maier das Direktmandat für die Grünen im Landtagswahlkreis Göppingen. Als Landtagsabgeordneter setzte Maier sein jahrelanges Engagement gegen Rechtsextremismus als Sprecher seiner Fraktion für Strategien gegen Rechtsextremismus fort und war stellvertretender Vorsitzender im Ausschuss für Inneres. Kurz vor der Übernahme des Oberbürgermeisteramtes in Göppingen legte er zum Jahresende 2020 sein Landtagsmandat nieder. Bereits 2012 initiierte und gründete er den Verein Kreis Göppingen nazifrei e.V. Der gemeinnützige Verein stellt ein überparteiliches Bündnis gegen Rechtsextremismus dar.

Amtseinführung von zuhause aus verfolgen

Mit Verweis auf diese Übertragung der Amtseinführung appellierte die Erste Bürgermeisterin Almut Cobet an die Bürgerinnen und Bürger nicht zur Amtseinsetzung in die Stadthalle zu kommen, sondern "mit Blick auf Ihre Gesundheit zu Hause“ zu bleiben. Corona-bedingt seien die für Zuschauende reservierten Plätze so weit vom Geschehen entfernt, dass die Perspektive via Bildschirm deutlich besser sei. Und eine persönliche Gratulation sei angesichts der Abstandsregeln ohnehin nicht möglich. "Gelegenheiten, mit dem neuen Oberbürgermeister ins Gespräch zu kommen, wird es nach der Corona-Pandemie wieder sehr zahlreich geben", ist Cobet überzeugt. "Die Amtszeit von Alexander Maier beträgt mindestens acht Jahre."