Eigentlich hätte der neue Stuttgarter OB Frank Nopper (CDU) am 7. Januar sein Amt antreten sollen. Doch wegen Einsprüchen gegen die Wahl verzögert sich das. Derweil hatte der scheidende Fritz Kuhn (Grüne) am Dienstag seinen letzten Arbeitstag.

An seinem letzten Arbeitstag am 5. Januar 2021 leitete OB Kuhn (Grüne) noch einmal die Sitzung des Stuttgarter Corona-Verwaltungsstabs. Offiziell endet Kuhns Amtszeit am 6. Januar. Pressestelle Leif Piechowski/Landeshauptstadt Stuttgart

Am Dienstag war der Corona-Verwaltungsstab der Stadt Stuttgart zum letzten Mal unter der Führung von Fritz Kuhn zusammengekommen. Formell endet Fritz Kuhns Amtszeit am 6. Januar. Nach Angaben der Stadt bedankte Kuhn sich in der Runde und sagte, er habe die "Zusammenarbeit sehr genossen". Stuttgarts Erster Bürgermeister Fabian Mayer würdigte Kuhn: "Sie haben sehr viel Zeit und Herzblut in den Verwaltungsstab und die Bekämpfung der Pandemie gesteckt und sich der Sache voll verschrieben."

Fristen müssen abgewartet werden

Fabian Mayer wird die Amtsgeschäfte im Stuttgarter Rathaus stellvertretend fortführen, bis der neue Oberbürgermeister, Frank Nopper (CDU), sein Amt antritt. Noppers Einzug ins Rathaus verzögert sich, weil es gegen die zurückliegende OB-Wahl Einsprüche gegeben hat. Kurz vor Weihnachten hatte das Regierungspräsidium Stuttgart jedoch acht Einsprüche gegen die Wahl von Frank Nopper zurückgewiesen. Alle, die Einspruch eingelegt hatten, können nun innerhalb eines Monats gegen die Entscheidung beim Landgericht Stuttgart Klage einreichen.

OB Fritz Kuhn (Grüne) gratulierte am Wahlabend Ende November 2020 seinem Nachfolger Frank Nopper (CDU). dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

Sollten keine Klagen erhoben werden, kann Nopper laut Stadtverwaltung wie geplant am 4. Februar im Gemeinderat offiziell eingeführt werden. Gehen jedoch Klagen ein, dann entscheidet der Gemeinderat am 4. Februar über die Wahl von Nopper zum sogenannten Amtsverweser. Das würde bedeuten, dass Nopper grundsätzlich sämtliche Befugnisse eines Oberbürgermeisters hätte - ausgenommen des Stimmrechts im Gemeinderat.