Amazon prüft eine Ansiedlung in Sindelfingen (Kreis Böblingen). Das bestätigte der Internethändler dem SWR. Man prüfe derzeit die Möglichkeit, ein Verteilzentrum in Sindelfingen zu eröffnen. Einen konkreten Zeitplan nannte der Internethändler nicht, auch nicht wie viele Arbeitsplätze in Sindelfingen entstehen könnten. Bei der Stadt Sindelfingen weiß man offiziell noch nichts über das Vorhaben. Eine Anfrage über ein städtisches Gelände liege nicht vor, so eine Sprecherin. Verhandlungen über Privatflächen beträfen nicht die Stadt. In einem Verteilzentrum kommen Pakete von Amazons Logistik- und Sortierzentren an. Dann werden die Pakete von den Lieferpartnern abgeholt und an die Kunden zugestellt.