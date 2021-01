In zahlreichen Stuttgarter Stadtteilen können ab sofort keine Altpapiertonnen mehr geleert werden. Das teilte die Stadt Stuttgart am Donnerstag mit. Betroffen sei die Betriebsstelle Filder. Dazu gehören unter anderem die Stadtteile Degerloch, Hohenheim, Asemwald, Sillenbuch und Möhringen. In der betroffenen Betriebsstelle sei fast die Hälfte der Mitarbeitenden erkrankt oder in Quarantäne, sagte ein Sprecher der Stadt Stuttgart dem SWR. Elf von ihnen seien tatsächlich an Corona erkrankt. Testergebnisse der übrigen Mitarbeitenden stehen noch aus. Die Stadt bittet die Bürger um Geduld. Papier und Kartonagen sollten bei vollen Tonnen gebündelt und im Trockenen gelagert werden, bis die Abfuhr wieder stattfinden kann.