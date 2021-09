Auto erfasst Mutter und Kind auf Gehweg

per Mail teilen

Bei einem Unfall in Altbach (Kreis Esslingen) sind eine Mutter und ihr Kind schwer verletzt worden. Ein Autofahrer hatte die beiden am Montagmorgen auf einem Gehweg erfasst. Laut Polizei war ein 25-Jähriger mit seinem Auto zunächst entgegen einer Einbahnstraße gefahren. Beim Abbiegen habe der Autofahrer aus noch ungeklärter Ursache eine 42 Jahre alte Frau und ihren zwei Jahre alten Jungen erfasst, die zu Fuß auf dem Gehweg unterwegs waren. Die Mutter wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen, der Junge mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.