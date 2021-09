Ermittlungen wegen versuchtem Tötungsdelikt nach Unfall

per Mail teilen

Nach einem Unfall in Altbach (Kreis Esslingen) ermittelt die Polizei jetzt wegen einem versuchten Tötungsdelikt. Bei dem Vorfall waren am Montagmorgen eine Mutter und ihr kleiner Sohn schwer verletzt worden. Beschuldigt wird ein 25 Jahre alter Mann. Er soll beim Abbiegen mit seinem Auto die 42 Jahre alte Frau und ihren zwei Jahre alten Jungen auf einem Gehweg erfasst haben, nachdem er zuvor entgegen einer Einbahnstraße gefahren war. Die Frau wurde unter dem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Kripo ermittele jetzt wegen eines Tötungsdelikts, teilte ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Reutlingen am Dienstag auf SWR-Anfrage mit. Dies habe sich aus Zeugenaussagen ergeben. Weitere Einzelheiten wollen Staatsanwaltschaft und Polizei im Laufe des Tages bekannt geben.